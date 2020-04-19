網傳學生廁所性交照 遭影射學校報警查
網路上近日流傳一則貼文，附有年輕男女疑似在廁所內進行性行為的照片，並影射為台南某高中學生。校方今天發聲明指出，經查沒有這名學生，已向警方報案以維護校譽。
社群平台臉書（Facebook）近日流傳的這則貼文中，指稱台南這所高中一名男學生「高x豪」在殘障廁所處理學妹被完整偷拍，並附有一張年輕男女疑似在廁所中進行性行為的照片，但沒有拍到兩人的臉。貼文在多個臉書社團中被轉載，引發網友討論。
有網友發現，這張照片其實已在網路上流傳一段時間，常被配上不同的文字。也有網友懷疑原始來源可能是網路詐騙的釣魚手法，呼籲網友不要輕信、轉傳。
遭影射的這所高中今天上午發布聲明指出，經查證後，學校並沒有這名學生，校內也沒有類似場景的無障礙廁所。針對此惡意毀損學校校譽的行為，校方已到警局報案，交由警方進行後續處置。
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