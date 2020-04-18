遭色主管硬上 女職員向男友淚訴：我很髒 你還要嗎？

施姓公司主管愛慕1名女職員約她出面，女子礙於上司身分不敢拒絕，赴約竟慘遭2度硬上，她控訴自己生理期來，施不信硬伸手進內褲確認有無衛生棉，女子男友也證稱，對方遇害哭著問他「我很髒，你還要嗎」，施則辯稱「僅是追求女友方式」，法院不採信依強制性交判施5年2月，可上訴。

檢警調查，施2018年3月17日晚上，佯稱要找女子談論她男友的事，對方顧及施身為主管，擔心拒絕會被影響工作就答應赴約，未料一進門就被施撲倒在床上，她嚇得尖叫稱自己有男友不斷拒絕，但施仍強吻、伸手摸下體，直到她說生理期來施才作罷。

一個多禮拜後，施又開車到女子家樓下要她出來，但因上次經驗又礙於施上司身分，女子為確保安全要男友每隔幾分鐘就打電話給她，結果一上施的車就被載往某餐廳停車場，期間繼續伸手亂摸猥褻，甚至爬到右前座壓在她身上，企圖強制性交。

女子強烈反抗未果，慘遭扯掉褲子硬上得逞，但過程中男友不斷來電，施男因女子手機不停震動，遭到干擾後無法維持勃起，只能被迫中斷；女子不甘受辱鼓起勇氣提告，但施矢口否認犯行，還說只是開玩笑，沒有違反意願，也沒有利用職權強迫威嚇，還說「就是用追求女友方式」對她。

女子證稱，第一次遇害時，有跟施自己有男友、生理期來了，但對方不信還手伸進她內褲確認有無墊衛生棉，還說事後除了男友，她不敢向其他人提及此事，因為覺得很丟臉、怕被議論，只能裝作沒這回事。

她還說，後來在車上被施硬上，因為男友一直打電話來，施就說這樣會很緊張，她並哀求要回家，還稱可以裝作什麼事都沒發生，回家後立刻和男友講並一起去驗傷。

女子男友也證稱，女友事後情緒低落，他察覺不對一問之下，對方才坦言被上司性侵，還問他「我很髒，這樣你還要嗎？」

法院審酌，施身為公司住主管，為滿足性慾，利用身分邀約女職員到住家、車上性侵，視他人性自主權為無物，造成女子身心飽受傷害，犯後也不坦承，道歉誠意不足、未達成和解，依強制性交未遂罪、強制性交罪，各判施有期徒刑2年、3年6月，合併應執行5年2月。