入珠12顆性侵致女童下體重創 5歲弟作證他趴在姊身上

男子阿華與女子小蘋同居，小蘋將與前夫所生的年幼女兒小秋、及兒子阿龍託妹妹照顧，3年前以給小秋晚餐錢為由至被害人的阿姨家，駕車載小秋阿龍外出，趁機在車上當著阿龍面前性侵小秋得逞，被害人下體有6處撕裂傷，阿華自承入珠12顆，造成被害女童身心遭受嚴重戕害，台中高分院依對於未滿14歲之女子強制性交罪將阿華判刑7年10月。得上訴三審。

阿華（化名）否認性侵害，但被害人11歲小秋（化名）的5歲弟弟阿龍（化名）證稱看到阿華趴在姊姊的身上，姊姊一直在哭；事後，阿華掐他及姊姊的脖子，恐嚇若說出去，會殺死他倆。合議庭認定阿華狡辯，判重刑。

此外，阿姨帶著小秋至醫院驗傷，發現女童處女膜2、3、5、8、10、11點鐘方向有多處撕裂傷等情，而阿華自承有入珠12顆，經法官囑託法務部矯正署台中監獄附設培德醫院泌尿外科醫師，於今年1月16日就被告性器官入珠情形勘驗結果，確在陰莖入珠12顆。

依阿華陰莖有入珠12顆，他對女童小秋性侵害時，致被害人處女膜造成2、3、5、8、10、11點鐘方向的多處裂傷，適正相合。

判決書指出，阿華與11歲少女小秋的母親小蘋（化名）為男女朋友關係，阿華與小蘋於2017年9月間結婚，再於2018年7月間離婚婚。

2017年7月間某日晚間，阿華藉拿晚餐錢給小秋名義，至與小秋同住的阿姨住處，開車搭載小秋及她的弟弟阿龍外出，於返家途中，將車輛停放在路邊。

被害女童小秋察覺有異，從車輛後座藉機下車欲逃跑，仍遭阿華強行拉回車內之副駕駛座，阿華不顧小秋的反抗，強行壓制被害人，並脫去被害人褲子，性侵小秋得逞。

2017年8月7日，阿華再度開車載小秋、阿龍外出，晚間返回小秋的阿姨住處後，阿龍向阿姨表示阿華脫姊姊的衣服、壓著姊姊，阿姨因而察覺有異而報警處理。

合議庭斟酌，阿華所為在甲被害人尋找機會逃跑後，又將女童拉回車內副駕駛座為強制性交行為，犯行惡性較重，予以判刑。