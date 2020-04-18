快訊

不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入珠12顆性侵致女童下體重創 5歲弟作證他趴在姊身上

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
男子阿華在車上強暴同居人年僅11歲的女兒，並自承有入珠12顆，造成被害女童身心遭受嚴重戕害，台中高分院依對於未滿14歲之女子強制性交罪將阿華判刑7年10月。得上訴三審。圖／本報資料照
男子阿華在車上強暴同居人年僅11歲的女兒，並自承有入珠12顆，造成被害女童身心遭受嚴重戕害，台中高分院依對於未滿14歲之女子強制性交罪將阿華判刑7年10月。得上訴三審。圖／本報資料照

男子阿華與女子小蘋同居，小蘋將與前夫所生的年幼女兒小秋、及兒子阿龍託妹妹照顧，3年前以給小秋晚餐錢為由至被害人的阿姨家，駕車載小秋阿龍外出，趁機在車上當著阿龍面前性侵小秋得逞，被害人下體有6處撕裂傷，阿華自承入珠12顆，造成被害女童身心遭受嚴重戕害，台中高分院依對於未滿14歲之女子強制性交罪將阿華判刑7年10月。得上訴三審。

阿華（化名）否認性侵害，但被害人11歲小秋（化名）的5歲弟弟阿龍（化名）證稱看到阿華趴在姊姊的身上，姊姊一直在哭；事後，阿華掐他及姊姊的脖子，恐嚇若說出去，會殺死他倆。合議庭認定阿華狡辯，判重刑。

此外，阿姨帶著小秋至醫院驗傷，發現女童處女膜2、3、5、8、10、11點鐘方向有多處撕裂傷等情，而阿華自承有入珠12顆，經法官囑託法務部矯正署台中監獄附設培德醫院泌尿外科醫師，於今年1月16日就被告性器官入珠情形勘驗結果，確在陰莖入珠12顆。

依阿華陰莖有入珠12顆，他對女童小秋性侵害時，致被害人處女膜造成2、3、5、8、10、11點鐘方向的多處裂傷，適正相合。

判決書指出，阿華與11歲少女小秋的母親小蘋（化名）為男女朋友關係，阿華與小蘋於2017年9月間結婚，再於2018年7月間離婚婚。

2017年7月間某日晚間，阿華藉拿晚餐錢給小秋名義，至與小秋同住的阿姨住處，開車搭載小秋及她的弟弟阿龍外出，於返家途中，將車輛停放在路邊。

被害女童小秋察覺有異，從車輛後座藉機下車欲逃跑，仍遭阿華強行拉回車內之副駕駛座，阿華不顧小秋的反抗，強行壓制被害人，並脫去被害人褲子，性侵小秋得逞。

2017年8月7日，阿華再度開車載小秋、阿龍外出，晚間返回小秋的阿姨住處後，阿龍向阿姨表示阿華脫姊姊的衣服、壓著姊姊，阿姨因而察覺有異而報警處理。

合議庭斟酌，阿華所為在甲被害人尋找機會逃跑後，又將女童拉回車內副駕駛座為強制性交行為，犯行惡性較重，予以判刑。

性侵 陰莖 器官

延伸閱讀

鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

影／性侵判8年送監執行 秦偉外套遮手銬狼狽入獄

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

流產婦疑染新冠肺炎住院 出血身亡後爆出「遭醫生性侵」

相關新聞

入珠12顆性侵致女童下體重創 5歲弟作證他趴在姊身上

男子阿華與女子小蘋同居，小蘋將與前夫所生的年幼女兒小秋、及兒子阿龍託妹妹照顧，3年前以給小秋晚餐錢為由至被害人的阿姨家，...

台灣少女機上慘遭菲男猥褻7小時 渣男被判4年期滿驅逐出境

獨自搭機的乘客要小心！一名20歲少女去(2019)年8月12日獨自搭乘由美國西雅圖往台灣的班機，卻在機上遭到臨座的男乘客猥褻長達7小時，對方甚至公然將少女的內褲撕裂，後經桃園地方法院審理，一度仍狡辯聲稱對方並未反抗，最終依我強制性交罪判該名色男4年有期徒刑，期滿須驅逐出境，全案可上訴。

隨外送員返家 他驚見妻子出軌又出櫃

新北一名劉姓男子婚後與林姓妻子感情不睦，不但存款被用到所剩無幾，被趕出家門，趁外送員送餐機會返家時，竟看到妻子和黃姓女子...

齊人之福40年 元配無法隱忍逆襲求償200萬

高雄一間中小企業的85歲呂姓老闆，40年前因妻子摘除子宮後無法生育，他便以傳宗接代為由，和翁姓女子連續生2個兒子並認領。...

台北捷運上朝女射精　男辯「年紀大會漏精」

年約60歲的林姓男子日前搭乘捷運時，伺機磨蹭並射精在一名女子衣服，被害女子直到下車後才發現衣服上有白色不明液體，氣得向警...

天菜高材生成性侵犯 「形象破滅」背後藏父權模板

「N號房」主嫌趙周彬遭警方逮捕後，媒體亦爭相報導。媒體們在提到趙嫌時，幾乎都會強調另一件事：他在校成績優異，是個高材生，曾經拿過獎學金。在所有趙周彬的個人背景資訊中，為什麼這點會特別常被提到？換個角度問，得知這樣的資訊，對於閱聽者來說有甚麼意義、又會促成什麼樣的聯想跟詮釋？

少校連長新婚在歐洲蜜月 被控在台猥褻女士官判無罪

陸軍通信連前簡姓少校連長，被控於2016年6月間某周六，及同年9月3日邀該連女下士至他家強制猥褻，台中地院查出同年6月，...

性侵拍裸照勒索 取贖慘遭圍毆

廿一歲陳姓男子以介紹工作為由，在網路誘騙一名年輕女子到汽車旅館涉嫌性侵，再強拍裸照勒索七萬元，被害人男友前晚佯稱交付「贖金」，率近十人半路堵車，當街將陳拖下車痛毆；警方趕到救人，原以為是聚眾鬥毆，一查才知陳詐財騙色，查扣手機內的被害人裸照，依恐嚇取財等罪嫌送辦。

網交男友論及婚嫁 卻發現對方是結婚30年的人夫

已婚陳姓男子在網路婚戀交友平台「SweetRing」謊稱單身，和一名女子交往發生性行為，最後已婚身分曝光，女子氣得提告求...

網友情緒勒索女童自拍 父看手機驚見全裸照片怒提告

洪姓男子去年在交友軟體「lemo」，認識就讀國小5年級的女童，涉嫌引誘女童自拍裸照回傳觀賞，女童疑受不了洪男情緒勒索，在...

熱門新聞

文化大學傳命案！1職員陳屍草叢 警初步排除他殺

欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

影／上月才救人一命！25歲新北警登火炎山 不幸墜谷罹難

影／蘆洲男騎車直接逆向對撞公車 頭部重創昏迷送醫

影／追欠款1.8萬為何封屋拍賣？宜蘭執行分署細說分明

誰在乎陳男的酒駕及四年擺爛？律師：執行署還比較弱勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。