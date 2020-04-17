台灣少女機上慘遭菲男猥褻7小時 渣男被判4年期滿驅逐出境

獨自搭機的乘客要小心！一名20歲少女去(2019)年8月12日獨自搭乘由美國西雅圖往台灣的班機，卻在機上遭到臨座的男乘客猥褻長達7小時，對方甚至公然將少女的內褲撕裂，後經桃園地方法院審理，一度仍狡辯聲稱對方並未反抗，最終依我強制性交罪判該名色男4年有期徒刑，待服刑期滿須驅逐出境，全案可上訴。

三立新聞報導，判決指出，該名台灣女子在飛機起飛約2、3小時後，由於正在睡覺，隱隱約約突然感到臨座的乘客趁全機關燈時，伸手觸摸她的手臂、腰及大腿，剛開始以為對方只是不小心，未料該名菲律賓籍男子食髓知味，第二次竟更用力撫摸，少女驚覺有異多次撥開色男的手，但對方仍沒有停止觸摸，甚至往下侵犯她。

少女供稱，當時機上很安靜，幾乎所有人都在睡覺，讓她一度不知如何求救，最後趁著去廁所時，拿起隨身物品向空服員求助。被求助的空服員出庭時作證表示，她當時在發飛機餐，突見少女呆站於廚房附近，便上前詢問，未料少女竟暴哭，且邊哭邊抖地訴說，自己被臨座的外籍男子一直摸「everywhere」，空服員當下立刻協助少女更換位置，並緊急通報處理。

男子辯稱，少女當下沒有做任何動作表示拒絕及不同意，也未馬上求助，若她不同意，「把腳合起來或是馬上大聲喊」，他能得逞嗎？桃園地方法院終判處該名菲籍男子為滿足一己私慾，未尊重女性之性自主權，對少女強制性交，嚴重創傷少女身心，且犯後態度不佳僅坦承部分犯行，最終依強制性交罪判男子有期徒刑4年，於刑期完畢後驅逐出境，全案可上訴。