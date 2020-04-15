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網友情緒勒索女童自拍 父看手機驚見全裸照片怒提告
洪姓男子去年在交友軟體「lemo」，認識就讀國小5年級的女童，涉嫌引誘女童自拍裸照回傳觀賞，女童疑受不了洪男情緒勒索，在住家浴室自拍，傳給洪男共計5張猥褻照片。士林地檢署日前偵結，依照兒童及少年性剝削防制條例起訴。
洪男在去年10月底至11月間，在交友軟體認識女童，運用在陪伴式語音社交平台和女童聊天短短一周，得知女童去年就讀5年級，洪多次要求女童「自拍裸照」，提供給他觀賞。
起訴指出，洪向女童稱「不傳裸照、之後不理會」等情緒勒索，涉嫌引誘、或用他法使女童自拍裸照。去年11月4日，女童不堪洪男等話語，在家中浴室自拍身穿內衣照片1張、全裸照片4張，傳送給洪男。
全案因女童父親發現女童在浴室太久，進入浴室查看、檢視手機，驚見裸照立即報警。洪男到案後稱，在交友軟體認識女童，女童依照他的要求傳送裸照。
檢察官認定，黃男涉嫌引誘或以他法，使女童製造猥褻行為照片、電子訊號，事證明確，全案依違反兒少性剝削防制條例起訴。
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