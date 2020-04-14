鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，鈕承澤不認罪，但賠付被害人「7位數」和解金，聲稱誤以為與被害人有情愫等，請法官判他緩刑，檢方論告認為，鈕不認罪又將犯罪行為歸責被害人承受，求刑3年4月。台北地院審結，今天上午依強制性交罪判鈕4年。可上訴。

鈕承澤在性侵案偵查階段，透過劇組人員嘗試以賠付相當於一年薪水的60萬元給被害人，讓風波落幕，被對方拒絕，去年9月性侵案審判中，與被害人在莊姓女律師的見證下，給付達「7位數」的調解金，這筆因官司產生的代價，事實上是「200多萬元」，且是討價還價的結果。

上月，法院開辯論庭，鈕承澤主張以為女助理知道自己喜歡她，因此沒有主觀犯意，還認為既然已經成立調解、被害人身心損失獲得補償，盼合議庭給予緩刑宣告。

公訴檢察官則認為，被害人是電影劇組一員，與鈕承澤有上下隸屬職場關係，被害人沒有反抗只是為了保住工作而已，鈕不認罪，犯後態度不佳，不能量以法定最低刑，具體求刑3年4月。

台北地檢署指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶同被害人到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害女子一人獨留鈕承澤家中。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入被害女子下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷、採證，向警方報案。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，被害人下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，卻有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪，將鈕起訴。