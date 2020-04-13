秦偉性侵案14日南投入監 檢方：從大門報到無差別待遇

藝人秦偉涉性侵遭判刑8年定讞，明天須到戶籍地的南投地方檢察署報到，由於秦偉刑期達1年6個月以上，後續再轉台中監獄服刑，檢方表示，秦偉明天要從大門進入，沒差別待遇。

秦偉涉性侵造型師、編劇及粉絲，二審時被判合併執行8年有期徒刑。案經上訴，最高法院今年4月9日將案件部分發回更審，其餘判決確定，秦偉遭判刑合計8年定讞，將入監的秦偉聲請到戶籍地南投縣執行，南投地檢署已通知秦偉明天上午9時30分報到。

南投地檢署主任檢察官林志祐今天表示，不論秦偉聲請到南投執行的原因為何，都必須從大門口進入到法警室完成報到程序，進入前須量體溫、酒精乾洗手；明天上午、下午各有一車次開往法務部矯正署台中監獄，若人力和車輛空位都許可，就會將秦偉送到台中服刑。

至於外傳秦偉選擇南投報到，是得知南投地檢署與南投看守所間有地下通道可走，不會被媒體拍到上銬坐囚車，林志祐說明，南投地檢署與南投看守所間確實有地下通道，若明天無法將秦偉送到台中監獄，就會經地下通道送到南投看守所，擇日轉送台中。