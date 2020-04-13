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6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵
一名就讀幼稚園大班的6歲女童，因母親外派將她託付給兩名舅舅照顧，前年11月間她於娃娃車上爆料「舅舅要我脫他褲子」、「小鳥放我嘴巴」，隨車老師通報園長報警。女童有兩個舅舅，她指認是「頭髮較少的」，台北地檢署今依加重強制猥褻、性侵等罪起訴大舅舅。
檢警調查，女童是單親家庭，母親外派工作，只好將女童託付給兩個弟弟照顧，大弟行動不便，在家休養，小弟則有正常工作。
前年11月間，女童在娃娃車上，突然說出「舅舅要我脫他褲子、摸他小鳥」、「舅舅小鳥放我嘴巴」，隨車老師聽聞後大吃一驚，認為事態嚴重，通報園長後報警由婦幼隊偵辦。
女童指控，舅舅在家中臥室與她「玩遊戲」，要她幫他脫褲子，要她摸小鳥，還把小鳥放進她嘴巴，還說自己看到「白色的尿尿（射精）」。
由於女童有兩名舅舅，檢警一開始不知道涉嫌性侵的是那一個舅舅，便將兩人都列為被告偵辦。女童指認是「頭髮較少的那個舅舅」，檢警查出是大舅舅，但他否認性侵，而小舅舅則供稱他不清楚，認為哥哥與女童關係良好，應該不曾發生性侵。
檢方請台北市立聯合醫院和平院區兒童科醫師為女童做心理衡鑑，並請醫師擔任類似「司法詢問員」的角色協助釐清案情。為避免女童恐懼，承辦檢察官則「裝睡」在一旁觀看。
鑑定報告認定女童語言、認知、記憶等能力及智力並無異常，字詞運用也不會讓人誤會；檢方另傳喚幼兒園老師作證，證明女童平日陳述沒有妄想、誇張言行，可排除說謊、幻想，且沒有誣陷大舅舅性侵的理由，因此不採信大舅舅辯詞，今依法起訴。
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