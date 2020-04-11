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色男硬上還逼老實點 12歲少女哭訴：對方用下面一直頂

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
張男不顧少女反對硬上得逞，還揮拳恫嚇稱「你給我老實點」。示意圖／ingimage
張男不顧少女反對硬上得逞，還揮拳恫嚇稱「你給我老實點」。示意圖／ingimage

桃園張姓男子透過臉書認識1名12歲少女，佯稱想談心約對方回家，卻將她押上床硬上得逞，少女尖叫反抗還遭張痛毆一頓並恫嚇「給我老實一點不要動」，少女哭著向友人說張一直頂，想反抗就被打，事後還傳訊「會不會講出去啊你」，檢方偵結依對未滿14歲女子強制性交罪嫌起訴張。

檢警調查，張男（19歲）去年4月8日凌晨12點多約少女出來見面，對方不疑有他赴約，結果被張表示想聊天談心，就騎車載對方回家，未料一進房就性慾大發，不顧少女反對尖叫喊「不要」，仍強脫她內衣、內褲。

少女被壓在床上嚇得用力踢腳、揮手抵抗，張竟惱羞成怒出拳痛毆她臉，還恫嚇「你給我老實一點，不要給我動」，對方遭毆傷不敢再抗拒，最後慘遭指侵、性侵得逞，直到離開張住家後立刻傳訊、打電話給朋友哭訴求救。

檢方訊時，張僅坦承和少女發生性行為，但出於合意或強制說詞模糊，少女則指證歷歷，檢方也發現她第一時間傳給朋友訊息說「我被性侵了」，友人也說，當時接到少女電話，對方邊哭邊說自己遇害，還稱張一直用下體頂她、摸她，想反抗就被打，後來在家人陪同下報警提告。

驗傷也指出，少女左臉瘀腫、脖子也有瘀傷，手腕上有咬痕，而警方在她下體也採集到精子細胞，經DNA比對和張相符；檢方也發現，張事後面對少女友人質問性侵原因，僅說「可能是酒醉吧」，沒有提及雙方是合意性交。

此外，張事後還主動傳訊給少女說「會不會把事情講出去啊你」等語，檢方認定張犯嫌明確，偵結依對未滿14歲女子強制性交罪嫌起訴他。

性侵 性行為 人質

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