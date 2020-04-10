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猥褻洗頭少女罪證不足刑事判無罪 民事侵權判賠25萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
早餐店王姓老闆被控猥褻美髮店洗頭小妹小芬，刑事部分法官以罪證不足判王無罪，但民事部分，法官認王解開被害女胸罩背扣及撫摸胸部，構成侵權行為，判王賠償被害人新台幣25萬元。圖／本報資料照
早餐店王姓老闆被控猥褻美髮店洗頭小妹小芬，刑事部分法官以罪證不足判王無罪，但民事部分，法官認王解開被害女胸罩背扣及撫摸胸部，構成侵權行為，判王賠償被害人新台幣25萬元。圖／本報資料照

早餐店王姓老闆與美髮店洗頭小妹小芬，互稱辣妹、哥哥，2人聊天時，亦多以輕挑、挑逗語氣或與性相關用語對話，王兩度撫摸她的胸部，經小芬的弟弟發現智能輕度障礙的姊姊疑遭王男猥褻提告，刑事部分法官以罪證不足判王無罪，但民事部分，法官認王解開被害女胸罩背扣及撫摸胸部，構成侵權行為，判王賠償被害人新台幣25萬元。

民事庭法官以輕度智障少女小芬以LINE傳「星期一我再好好招待你」、「你又想歪了，你這樣不行喔」、「星期一屁股打50大板」、「皮鞭伺候」、「你等我，我去餵你吃飯」、 「星期一我再好好虐待你」、「你會爽到中風」、「我會讓你快樂似神仙」等內容給王男。

依常情，一般行為舉止正常之女子應不可能傳送上開對話內容予年齡大於其父親之長輩，亦不可能要求如王男的長輩傳送不雅圖片或Ａ片等具有性暗示之曖昧內容予自己，王當時在主觀上卻不覺小芬之行為舉止有異，殊難想像？

因此，王男的行為縱令經刑事法院判決無罪，在一般社會大眾所肯認之善良風俗，自不可能容許王男對小芬相互擁抱、解開胸罩背扣及撫摸胸部的行為，法官認王男侵害小芬身體及隱私等權利，判他賠償被害人。

檢察官起訴指出，王男與妻子在台中市區經營早餐店，小芬（化名）在美髮店擔任洗頭小妹，因小芬常到店裡用餐與王男認識，互加LINE通訊軟體聯絡人，年齡相差甚鉅，通訊時，卻相互稱「辣妹」、「哥哥」，且王男傳送性暗示的A片予她，未見她拒絕或斥責，聊天時亦多以輕挑、挑逗語氣或與性相關用語對話。

2017年7月間小芬明知王男已有家室，仍表明要跟被告上床，要被告包養等， 顯與一般同齡成年女子與不熟識之男性長輩相處方式迥異。同月王在他的車內，以雙手撫摸小芬的胸部，又帶她到自家2樓臥房內，對她環抱親吻後再外出用餐。

7月底小芬的弟弟在姊姊手機內，發現王男傳送的色情影片， 且2人LINE通訊內容，多有輕挑、挑逗語氣或與性相關用語，經媽媽質問女兒小芬後，向警報案處理。王男否認乘機猥褻犯行，辯稱他不知道小芬有智能障礙，小芬很會講話且講話速度又很快，比他還會講話；辯護律師又說，除了小芬家人以外，美容院跟小芬有互動的場合，也都沒有人知道小芬有智能不足的情形，美容院老闆有提到甲講話對答如流，小芬的乾媽也不知小芬有這樣的情形。

辯護律師又稱，小芬在LINE對話中有一些性暗示內容，很難證明小芬性自主的意識有缺乏，也沒辦法證明王男是明知或已知，而足以得知小芬有智能障礙的情形，本件確實是王男誤以為是男歡女愛的情形。合議庭以缺乏直接證據證明王男有乘機猥褻犯行，刑事部分判他無罪。

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