忍不住！18歲在未成年女友家中發生性行為被告

嘉義縣18歲鄒姓青年去年11月到15歲女友朴子住處，在小女友生理期間，疑衝動脫下女友褲子發生關係，結束後被小女友母親發現房內垃圾桶，有沾有精液和經血衛生紙後質問女兒丶並報案，檢方偵查終結，依妨害性自主罪嫌提起公訴。

被告鄒男矢口否認有強制性交行為，辯稱兩人是男女朋友才去對方家中，小女友就讀高職夜間部，他不知道小女友實際年齡，當天是女方主動牽他的手並想發生性關係，他發現小女友月經來了，所以自己手淫後就戴小女友離家去上課。

鄒男辯稱，扣案衛生紙上有他和小女友的DNA，應該是女友拿他用過的衛生紙去擦經血，不代表2人曾發生過性行為。

檢方偵查發現，鄒姓青年去年11月16日下午1時，到15歲女友朴子住處，涉嫌違反女方意願性侵得逞，女子當時擔心男友生氣，才請鄒男先載她上夜校避開母親詢問，放學後禁不住母親質問說出事發經過。

起訴書指出，女子頸部有2道瘀青，陰部處女膜有陳舊性裂傷，還有醫院受理開立丶疑似性侵害事件驗傷診斷書，扣案衛生紙有血跡和精液斑跡，經檢驗鑑定後，應是鄒男與告訴人的DNA，認定鄒姓男子涉犯強制性交罪嫌。