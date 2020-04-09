少女連三晚被姨丈亂摸 向表姊訴苦驚見不只她受害

新北一名11歲少女因母親工作關係借住姨丈家，又因夜裡不敢獨自入睡而找阿姨、姨丈陪伴，未料連續三晚被姨丈上下其手猥褻，搬離後，又在聚會中被對方襲胸性騷擾著；新北地檢署偵辦此案，今依強制猥褻、性騷擾等罪起訴這名色姨丈。

起訴指出，少女遭猥褻情事發生在2014年7月中旬，當時她曾出聲制止「不要再摸了」並用腳踢對方抵抗，但對方無動於衷，見她隱忍，反而變本加厲，連續三晚犯案。事後，少女搬離姨丈家，但對方還是趁聚會時偷摸其胸部。

性騷擾事件後，少女找表姐訴苦，竟發現表姊也有同樣遭遇，決定不再隱忍，其家族也為此召開會議；會後，少女堅持提告，其表姐部分由檢警另案偵辦。

偵訊時，少女姨丈辯稱不知道少女年紀，也沒有猥褻情事。他表示，頂多是睡覺時抱著少女大腿入睡，少女有時也會抱著他的大腿睡覺。

檢方調查，該名姨丈雖然在家族會議和偵訊時都否認犯行，但家族會議隔天，他曾獨自跑到少女住處認錯道歉，請求少女母親不要提告，他的妻子也傳簡訊給少女，請求少女原諒。全案除了對話紀錄和證人證詞外，還有少女驗傷紀錄，因此認定確有猥褻和性騷擾情事。