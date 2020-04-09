「手指真的是不小心滑進去」指壓師被告性侵堅稱非故意

嘉義市曾姓男子在自家經營「筋骨舒壓店」，去年底幫女客戶油壓按摩大腿丶臀部時，疑趁機將手指滑入女子陰道，女子離開後告知家人向警方報案，檢察官調查後認定曾男妨害性自主，涉犯利用機會性交罪嫌提起公訴。

曾姓男子表示，從事筋骨舒壓工作多年，也修習過物理治療師課程，客戶都是朋友介紹，他和女子認識4年了，當天做指油壓按摩前，還陪女子就醫，因為女子表示身體很累丶沒錢，他才以朋友立場幫女子按摩丶油壓。

「真的是不小心！」他說，按摩時一手壓女子臀部，另一手壓大腿內側，女子被壓過程喊痛、扭動身體，因為塗抹精油很滑，手指才不小心滑進女子陰部，當下他很尷尬丶立刻跟女子道歉，女子回應沒關係。

曾男說，之後又持續幫女子全身按摩約20多分鐘，結束後還一起去買便當丶再送她回家，沒想到事後被提告性侵，隔天被警方訊問後，他覺得很抱歉、願意和解，也跟女子家人道歉，但女子不願跟他連絡。

檢察官起訴書指出，曾男當天陪同女子就醫後約中午11時許，騎車載女子到自宅店中幫她指油壓，女子趴下後曾說過指壓就好，但曾利用治療機會要求改用油壓，女子拒絕後他仍跨坐女子大腿上，將女子黑色T恤從腰部上掀到腋下，過程中還嘗試按摩女子乳房遭到拒絕。

曾男之後按摩女子臀部時，又將女子運動短褲丶內褲拉至大腿處，在按摩臀部大腿內側時，將手指插到女子陰道內性交行為得逞，女子趁曾男接電話時將衣物穿上，並以用餐理由請曾男載她回家，之後由母親陪同報警。