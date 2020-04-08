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妙齡女下藥迷昏男友盜領7萬6 辯稱是不想嘿咻法官不信

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
方女在杏仁茶下藥迷昏男友，趁機倒領對方7萬6000多元現金，被依強盜等罪判刑5年10月。示意圖／ingimage
方女在杏仁茶下藥迷昏男友，趁機倒領對方7萬6000多元現金，被依強盜等罪判刑5年10月。示意圖／ingimage

桃園方姓女子缺錢花用，竟在杏仁茶摻入俗稱強姦藥的FM2給余姓男友喝，對方昏睡身上現金、提款卡遭洗劫一空，方還趁機盜領余7萬6400元現金，遭逮後她起初坦承，表示不想和余性交，覺得被當妓女，但事後又否認說是對方誤喝，但法院不採信，依強盜等罪判方有期徒刑5年10月，可上訴。

檢警調查，方女2018年2月12日晚上7點多約男友到租屋處聊天，佯稱要泡杏仁茶給他喝，卻偷在內摻入FM2，對方喝下昏迷不醒，方趁機拿走他皮包內1800元現金，又套問出提款卡密碼，凌晨2點多跑到郵局ATM盜領余戶頭內7萬6400元，直到余甦醒驚覺遭洗劫報警對女友提告。

方女在警詢、偵查時坦承下藥，表示不滿余想和她性交，覺得自己被當妓女，但審理時翻供稱，摻安眠藥的杏仁茶是自己要飲用，當時是余誤喝，且彼此為男女朋友關係，余也是在清醒時告知她提款密碼，取走的7萬多元款項是男友要送她。

余男則說，聊天過程方說要泡杏仁茶給他喝，喝完就神智不清、四肢無力，過10分鐘幾乎就要睡著了，感覺是吃了安眠藥。另名黃姓友人也說，當時去找余發現他在睡覺，後來起身要上廁所卻跌倒在地還尿褲子。

黃還說，她當時有詢問方女怎麼會這樣，方就說有拿2片FM2給余吃，因為打算拿余的錢、雙證件去辦門號，還要她協助將余扶起來，後來自己覺得很害怕就趕快離開。

法院認為，方女起初坦承事後否認，說詞前後矛盾，加上當時泡杏仁茶摻藥時也非就寢時間，又有黃朋友在場，也沒有告知他人避免誤喝，顯然和常情違背，不採信其辯詞。

法院審酌，方女下藥使余男昏睡取走財物，對他人財產造成威脅，更危及人身安全使人心生恐懼，且犯後先坦承後否認，一再飾詞狡辯，態度難認良好，依強盜罪判方有期徒刑5年6月，非法由自動付款設備取財罪判4月，得易科罰金。

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