台中遊覽車司機涉性侵6歲女童 被逮說一時衝動
台中市陳姓遊覽車司機，晚間涉嫌在太平區以手指性侵一名6歲女童，警方據報經1個多小時追查，後來在犯案地點附近將他逮捕。陳姓司機坦承犯案，並說自己是一時衝動才犯案。但他主張夜間不偵訊，警方還在進一步調查中。
據了解，6歲女童原在自家附近公園玩，陳姓司機（55歲）經過時逗著她玩，後來即抱著女童到附近一處停車格陰暗處撫摸其全身，並以手指性侵下體，造成女童因下體受傷而哭叫。
女童讀國一的哥哥把妹妹遭性侵的事告訴里長，里長立刻率領守望相助隊在里內找人，但並未沒有抓到人。
警方據報，根據里長指出歹徒穿綠色外套的特徵，迅即把涉案的陳姓司機逮獲。陳姓司機說，他家住台中市，晚上到太平參加宮廟活動，因看女童可愛而逗著玩，並因一時衝動而犯案，感覺後悔。
至於女童則由警方和社工人員帶往檢傷，初步發現下體有擦傷。
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