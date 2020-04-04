漁光島帳篷激情片爆紅 台南又傳公園番外篇

台南漁光島一對男女在沙攤搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，被人側錄影片，上傳到臉書社團，不但男女主角遭肉搜，警方已傳喚散播者到案，依妨害風化罪嫌查辦。未料，又有網友在網路上傳台南巴洛克公園男女野戰，再度成了熱門話題，警方追出拍攝者，當事人不知遭誰PO網，經反映後影片已下架。

「匿名仔」爆料說，清明連假漁光帳篷記結束，接著巴洛克公園記。影片中一對男女白天在遊樂設施內卿卿我我，傳出女子嬌嗔「不要動」的喘息聲，即使畫面並未拍到裸露或「嘿咻」動作，卻讓人很難不遐想。

警方追查，發現拍攝地點是安南區海佃路二段的巴洛克公園，同時找到拍攝者，他表示，畫面是昨天中午拍攝的，但不知道影片是誰PO上網。他說，該對男女外套蓋著，並不清楚他們在幹什麼，也沒有拍到車牌。

PO文者則表示是輾轉下載，他也不知道真正出處。經拍攝者主張影片遭偷錄或下載，不排除提告，隨後該影片已下架。