32歲陸女2天接17客 警上門逮人未見口罩酒精急量體溫

台北市萬華分局警方前天執行網路巡邏，發現應召業者刊登色情廣告，警員假扮尋芳客聯繫上門，與對方相約西門町旅館內性交，順利逮獲32歲吳姓女子；警方發現吳女近2天內就接客17人，且過程全無使用酒精、口罩等防疫措施，在防疫期間與客人密集親密接觸，連警方看了都提心吊膽。

據了解，應召業者常在網路上刊登色情廣告，其中有許多年輕貌美、身材姣好的外籍女子，強調照片都是本人生活照，吸引尋芳客上門。警方4月2日下午執行網路巡邏時，發現又有應召站業者在網路上散布色情廣告，員警便假扮尋芳客上門聯繫，與業者議定以3500元價格交易，並依應召女子指示，相約在西門町內一間旅館內見面性交。

警方依約到約定房內，發現吳女只穿著內衣、內褲，等到吳女開口收錢時，警員立即出示證件逮人；過程中吳女一度以為遇上搶匪，與警員爭奪手機，直到房外的支援警力衝進房間，吳女才知事態嚴重。

警方調查，吳女是陸籍身分，原本以觀光簽證來台，簽證逾期後卻未返國，留在台灣賣淫，直到前日才落網；警方在吳女房內查扣30個保險套，卻未發現有口罩、酒精等防疫物品，經詢問得知吳女近2日就接了17名客人。

在新冠肺炎防疫期間，無防疫措施就與那麼多人有親密接觸，連警方看了都直冒冷汗，立刻為吳女量體溫，確認無發燒、咳嗽症狀後，依社會秩序維護法裁罰1500元後，送往移民署台北專勤隊辦理遣返。