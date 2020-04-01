影／噁爛癡漢偷摸女學生大腿 被捕竟稱：好香！忍不住

新北市有1名高中女學生前天晚上搭公車行經三重地區時，遭隔壁座陌生男性乘客撫摸大腿、臀部性騷擾，她嚇得拿出手機錄影，一度也有正義大叔要求司機將車開到警察局，可惜仍被嫌犯脫逃。警方昨天循線逮捕47歲郭姓街友，他坦承：我只有摸一下下而已！

女學生前天傍晚6時許搭乘三重客運704線公車，當時明明還有其他空位，渾身酒臭的色狼選擇坐到她身旁，伺機伸手偷摸大腿和臀部。女學生說她非常害怕，不敢大聲呼救，於是默默拿出手機錄影蒐證。

色狼面對手機鏡頭並不閃躲，仍不斷痴痴望著女學生露出猥瑣笑容，這時公車停靠三和國中站，已開門讓乘客上車又關門起步行駛，鄰座1名大叔發現不對勁，大聲指責色狼：「你這樣不對喔！」並轉身大喊：「司機把車開到警察局！」女學生這才鼓起勇氣喊出：「我有錄影、我有錄影！」

但色狼見苗頭不對，迅速起身走向門邊，司機聲稱以為車門夾到乘客，連忙停車、開門，因此被趁隙逃脫。後來女學生繼續乘車回到住家附近，才向蘆洲警分局報案，案件轉回發生地由三重警分局承辦。

專案小組調閱監視器，發現色狼下車後在附近街道徘迴將近3小時，才又返回同車站，搭乘同1路線公車前往五股地區下車。當地蘆洲警方協助請其他街友指認，昨天下午在五股區西雲路逮到47歲郭姓色狼。

據了解，郭男平日都在街上流浪、夜宿公園、成天喝得醉醺醺，落網後坦承犯行，卻聲稱：「女學生身上好香，他忍不住伸手，但是只有摸一下下而已！」

警方偵詢後依違反性騷擾防治法第25條性觸摸罪，將郭男移送法辦，他將面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。