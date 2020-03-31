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白嫖男硬上8千元小姐 逆轉成情侶結果仍判刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄陳姓男子遭控白嫖8000元的應召小姐，事後雖成為情侶，高雄地院依犯攜帶兇器強制性交罪，判7年10月徒刑，可上訴。示意圖／Ingimage
高雄陳姓男子遭控白嫖8000元的應召小姐，事後雖成為情侶，高雄地院依犯攜帶兇器強制性交罪，判7年10月徒刑，可上訴。示意圖／Ingimage

高雄陳姓男子遭控找8000元「外送茶」到摩鐵開房，涉拿假鈔混充真鈔被發現後，掏出空氣槍及1顆橘色藥丸稱「暴斃丸」，逼小姐性交得逞仍沒付錢就逃跑；陳姓男子遭報警法辦後，與小姐和解、還進一步交往同居，雖她願意撤告，高雄地院依犯攜帶凶器強制性交罪，判7年10月徒刑，可上訴。

判決指出，陳姓男子2016年10月20日凌晨2點多，用LINE找上「安迪外送茶+ 賴」的應召站，約定好8000元找小姐性交易，當天凌晨3點多與小姐在一間汽車旅館開房。

但陳姓男子一碰面，拿混有假鈔的鈔票要付款，被發現後他隨即拿出空氣槍、電擊棒指著小姐，恐嚇「我不會傷害你，如果你好好配合我，絕對不會受到任何傷害」，接著他拿出1顆橘色藥丸稱「這是暴斃丸，不聽話的話，吃了會暴斃，不要亂叫」，小姐雖拒吃藥丸但也不敢反抗，陳便硬上性侵得逞。

完事後陳姓男子以要付錢為由，要求小姐跟他一起離開，但陳在提款機領不到錢，疑還再拿出一張面額10萬元的假支票，讓小姐怒喊「不要再玩我了，我真的累了，我快要報警了！」陳於是趕緊騎腳踏車逃離。

陳姓男子出庭時辯稱，拿空氣槍、電擊棒只是希望小姐不要喧嘩，且有跟她說會領錢給她，沒違反意願；陳的律師則稱，案發後兩人還交往近2年並同居，跟一般性侵被害人反應不同，可見兩人是合意性交。

合議庭認為，性侵害的被害人的事後反應，不一定與性侵害有必然關連，兩人進一步交往、同居，成為男女朋友，也並非很明顯與常情不符；且兩人事後交往，也不影響犯案的事實認定，所以案發時兩人確實素昧平生，小姐面對陳姓男子惡意不給性交易費用，又持空氣槍、電擊棒脅迫，不可能出於自願發生性行為，應屬性侵。

合議庭也指，兩人雖然已和解，但訴訟中會和解的原因很多，在性侵害案件中，出於息事寧人或接受被告和解條件而同意和解的情況也常見，不能因和解、小姐願意撤告，就回推當下是合意性交，但仍考量兩人和解，小姐所受的創傷稍微有修補，檢方具體求刑8年過重，判7年10月。

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