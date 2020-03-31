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貼心提醒偷腥人夫「弟弟洗乾淨」 隔天換小三下體發炎

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
徐男和小三多次上汽車旅館性交，對方事後傳「弟弟要洗乾淨」給徐，隔天她下體發言還要徐陪同看醫生。示意圖／ingimage
徐男和小三多次上汽車旅館性交，對方事後傳「弟弟要洗乾淨」給徐，隔天她下體發言還要徐陪同看醫生。示意圖／ingimage

桃園徐姓人夫背著老婆和小三至少性交5次，但後來2人分手女子對徐提告強制性交，檢方不起訴書送達徐住處被妻子發現姦情才曝光；檢方認為，女子曾傳訊讚徐「很會愛愛」並提醒「弟弟洗乾淨」，隔天自己下體發炎還要徐陪同看醫生，強制性交部分不起訴，另依妨害家庭起訴徐和女子。

檢警調查，徐男2000年和妻子結婚，但2017年起和另名女子多次到汽車旅館發生性行為，後來被對方提告強制性交，檢方偵結認定犯嫌不足予以徐男不起訴，但不起訴書送達徐住家後，徐的妻子看到內容才驚覺老公和該女子有段地下情，徐妻不甘婚姻遭毀對老公、女子提告妨害家庭。

檢方訊時，徐男坦承和女子上汽車旅館，並在2017年6月至10月間至少發生5次性行為，女子也證稱，先前就知道徐已婚，但彼此仍以大約每周1至2次頻率性交，交往持續了7個月。

檢方還發現，徐男當時約女子上汽車旅館發生關係，女子起初說不和已婚之人交往，但徐表示與老婆感情不好，說不定過幾年就單身了，女子掙扎過後仍和徐性交，可見她是出於自身意願。

且事發後女子還傳「弟弟要洗乾淨，你真的很會愛愛，是天生還是有練過，好奇？」的簡訊給徐，而女子性交完3天後，因為下體發炎主動聯絡徐要他陪同去看醫生。

檢方偵結，認定女子控訴徐男強制性交部分罪嫌不足不起訴，但2人性交行為明確，偵結各依通姦、相姦罪嫌起訴徐男、女子。

汽車旅館 妨害家庭 性行為

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