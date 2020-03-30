女疑擔心父責難提告 控男公關性侵檢不起訴

桃園市一家酒店23歲夏姓男公關前年5月間，與女客人在酒店喝酒聊天後相見歡，由於該女客包台喝酒聊天，事後夏男帶她回楊梅區住家，女客指自己酒醉不醒人事遭夏男趁機性侵得逞，3天內性侵她5次，夏男否認。桃園地檢署今天上午表示，女子無積極證據足認夏男利用女子意識不清性侵，亦難排除擔心遭父責罵提告，偵結夏男涉妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

該女子表示，前年5月21日當晚她因酒醉不省人事遭夏男性侵1次，她醒來經夏男告知，隨後2天，她又在住處遭夏男性侵4次，都是在她服用安眠藥、鎮定劑意識模糊、無力反抗之際，遭到夏男性侵得逞。

夏男指稱，他在一家酒店擔任男公關，女子是他的客人，當晚包台喝酒，相談甚歡，半夜後帶女子返回楊梅住處並未發生性關係，而是隔日女子要求他到楊梅住處，意識清醒下與他發生性行為，他否認性侵。

檢方表示，女子供稱她服用安眠藥、鎮定劑後喝酒被性侵，並稱自己意識模糊不知發可生何事，卻又具體描述2人性交細節，之前警訊說被性侵5次，之後改稱被性侵1次，男女共處當下亦未責問夏男，女子供詞矛盾。女父作證女子遭性侵，難排除女子擔心其父責備提告，加以未提積極證據，夏男犯行罪嫌不足，偵結不起訴處分。