快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女疑擔心父責難提告 控男公關性侵檢不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市一女子與男酒店公關喝醉後，控男公關性侵，遭男公關否認，檢方偵結不起訴處分。示意圖／報系資料照片
桃園市一女子與男酒店公關喝醉後，控男公關性侵，遭男公關否認，檢方偵結不起訴處分。示意圖／報系資料照片

桃園市一家酒店23歲夏姓男公關前年5月間，與女客人在酒店喝酒聊天後相見歡，由於該女客包台喝酒聊天，事後夏男帶她回楊梅區住家，女客指自己酒醉不醒人事遭夏男趁機性侵得逞，3天內性侵她5次，夏男否認。桃園地檢署今天上午表示，女子無積極證據足認夏男利用女子意識不清性侵，亦難排除擔心遭父責罵提告，偵結夏男涉妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

該女子表示，前年5月21日當晚她因酒醉不省人事遭夏男性侵1次，她醒來經夏男告知，隨後2天，她又在住處遭夏男性侵4次，都是在她服用安眠藥、鎮定劑意識模糊、無力反抗之際，遭到夏男性侵得逞。

夏男指稱，他在一家酒店擔任男公關，女子是他的客人，當晚包台喝酒，相談甚歡，半夜後帶女子返回楊梅住處並未發生性關係，而是隔日女子要求他到楊梅住處，意識清醒下與他發生性行為，他否認性侵。

檢方表示，女子供稱她服用安眠藥、鎮定劑後喝酒被性侵，並稱自己意識模糊不知發可生何事，卻又具體描述2人性交細節，之前警訊說被性侵5次，之後改稱被性侵1次，男女共處當下亦未責問夏男，女子供詞矛盾。女父作證女子遭性侵，難排除女子擔心其父責備提告，加以未提積極證據，夏男犯行罪嫌不足，偵結不起訴處分。

性侵 男性 性行為

延伸閱讀

網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

交友App結識交往 男被告性侵辯曾相戀後分手

媽媽目睹女兒兩度遭性侵 詞不達意報案女兒為失蹤人口

假藉資助2萬讀碩士 帶她到摩鐵性侵未遂判2.2年

相關新聞

女疑擔心父責難提告 控男公關性侵檢不起訴

桃園市一家酒店23歲夏姓男公關前年5月間，與女客人在酒店喝酒聊天後相見歡，由於該女客包台喝酒聊天，事後夏男帶她回楊梅區住...

約14歲小女友到租屋處做愛多次 24歲水泥工：她自願的

基隆市斐姓男子約未滿14歲「小女友」發生多次性行為挨告，斐辯稱兩情相悅，少女未抵抗。基隆地檢署偵結，因兩人發生性行為時，...

交友App結識交往 男被告性侵辯曾相戀後分手

基隆市周姓男子從交友App認識剛滿18歲女子，約她到基隆遊玩時，兩人投宿飯店發生性行為。女子4個月後控告周涉嫌性侵她，周...

夫向妻及小王求償判賠 妻反訴夫出軌求償則被駁

男子阿濃兩年前發現妻子小梅與「小王」阿誠赤裸躺在床上，氣得去年與小梅離婚，並請求損害賠償，法官判決小梅、阿誠連帶賠償50...

挨告霸王硬上弓！前立委蔡豪發聲明：子虛烏有

前立委蔡豪驚傳涉性侵疑雲，引發外界譁然。蔡豪火速對外發表聲明，強調女子指控都是「子虛烏有」，兩人僅有工作互動關係，反指女...

熱門新聞

台南安平漁光島男女在帳篷內嘿咻 遭人側錄網路瘋傳

疑不熟路況 退役國防副部長王文燮新北環快上自撞不治

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸

王文燮因車禍辭世 他曾是陸軍「騎兵科」軍官

台中夫妻居家檢疫闖關罰30萬 搭機落跑執行署查扣保險

男坐超商旁遭疑刺破輪胎 竟慘被3人打破頭奪命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。