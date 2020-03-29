約14歲小女友到租屋處做愛多次 24歲水泥工：她自願的

基隆市斐姓男子約未滿14歲「小女友」發生多次性行為挨告，斐辯稱兩情相悅，少女未抵抗。基隆地檢署偵結，因兩人發生性行為時，被害少女未滿14歲，斐男已觸法，依妨害性自主罪嫌將他起訴。

檢警調查，當水泥工的24歲斐姓男子認識被害少女後，邀她到租屋處，發生4、5次性行為。

被害女子的家人知情後提告，斐男到案時坦承與少女發生性行為，但稱兩人是男女朋友，少女是「自願的」，他並沒有使用暴力脅迫手段。

刑法規定，與未滿14歲男女發生性行為者，處3年以上、10年以下有期徒刑。與14歲以上，未滿16歲男女發生性行為者，處7年以下有期徒刑。斐男與被害少女發生性行為時，少女滿13歲，尚未滿14歲，被檢方依妨害性自主罪嫌起訴。