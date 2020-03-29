交友App結識交往 男被告性侵辯曾相戀後分手

基隆市周姓男子從交友App認識剛滿18歲女子，約她到基隆遊玩時，兩人投宿飯店發生性行為。女子4個月後控告周涉嫌性侵她，周辯稱曾與女子交往並發生親密行為，並非性侵。檢方以女子稱被性侵後並未驗傷等事證，認定周男罪嫌不足不起訴。

檢警調查，21歲周男去年6月間經由網路交友App認識提告女子，兩人後來再經由LINE聯天，互有好感。

周男約家住汐止的女子到基隆遊玩，女子搭火車赴約。在基隆火車站下車後，周男帶她到海洋廣場散步、看風景，之後再去逛廟夜市，最後到一家飯店投宿，發生性行為。

女子在去年10月向警方報案，指到基隆赴約當天，被害男帶進飯店房間內性侵。當時因為生理期來了，所以事後沒有去驗傷，保存證據。

周男到案時供稱，從交友App認識女子後，因為談得來，所以相約見面，並發生性關係，但交往一段時間後分手，否認性侵。

刑法妨害性自主罪章第221條規定，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願方法性交者，處3年以上、10年以下有期徒刑。檢方偵查後，認僅憑女方片面指述，在沒有其他事證佐證下，難認定周男犯罪。