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妻子懷孕住院準備分娩 桃園狼父竟3度染指8歲女兒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
男子趁老婆懷孕住院，竟朝8歲女兒性侵，檢方痛批他枉顧人倫，偵結依對未滿14歲少女性交、猥褻等罪嫌起訴他，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
男子趁老婆懷孕住院，竟朝8歲女兒性侵，檢方痛批他枉顧人倫，偵結依對未滿14歲少女性交、猥褻等罪嫌起訴他，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

桃園1名狼父趁著老婆懷孕住院分娩期間，竟要8歲多女兒替他口交，還伸手撫摸下體，女童因年幼好奇不知抗拒，時隔多年才向媽媽告知此事，男子在偵訊時也坦承犯行，與女童、妻子指證相符，檢方以男子罔顧人倫朝女兒下手，偵結依對未滿14歲女子性交、猥褻等3個罪起訴他。

檢警調查，這名父親利用女兒年幼，利用她對於性好奇以，及父女間親暱信賴關係，竟在2015年8月間妻子到醫院分娩生產時，要求女兒摸他生殖器，甚至2度由對方替他口交，幾天後又開車載女兒出門，於車內伸出狼爪撫摸她下體。

後來妻子生產完回家，經女兒告知父親的行為才驚覺不妙，報警後父親在警詢、偵查過程均坦承不諱，與老婆指述過程相符，另有相關家暴性侵紀錄佐證；檢方痛批男子罔顧人倫，偵結依對未滿14歲女子性交罪、對未滿14歲女子猥褻罪等起訴他。

猥褻 家暴

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