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前立委蔡豪被控霸王硬上弓 女助理走不出陰影提告

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
蔡豪（左）挨告對女助理性侵、強制猥褻，全案由橋頭地院審理中，右為前妻屏東縣議員宋麗華。圖／報系資料肇
蔡豪（左）挨告對女助理性侵、強制猥褻，全案由橋頭地院審理中，右為前妻屏東縣議員宋麗華。圖／報系資料肇

前立委蔡豪因施家暴與前妻屏東縣議員宋麗華纏訟不斷，近日又驚傳涉性侵女助理疑雲，遭橋頭地檢署依乘機性交、強制猥褻兩罪起訴。記者致電蔡豪，但未獲回應，據了解，全案將在5月27日宣判。

據悉，與蔡豪有工作互動的女助理前年控訴，2016年7月間遭蔡豪藉機灌酒，她不勝酒力醉倒後，蔡豪趁機揉胸、侵犯她得逞。女助理當下無從抗拒，酒醒後身體不適到高雄榮總掛急診，蔡豪前來探視，沒想到又藉口載她到汽車旅館上下其手。

女助理隱忍近2年仍擺脫不了陰影，才鼓起勇氣報警提告。檢警介入偵查，蔡豪堅決否認有侵犯女助理，但女助理指證歷歷，再加上有證人、醫院病歷資料佐證，都與蔡豪說詞有所出入，檢方綜合事證，認定蔡豪涉乘機性交、強制猥褻罪嫌重大，依法起訴。

目前蔡豪涉性侵一案由橋頭地院審理中，全案將在5月27日宣判。

假釋中的蔡豪官司風波不斷，他3年前涉嫌對當時的妻子，即屏東縣議員宋麗華家暴，法院核發保護令後，他還發簡訊「毀容侍候」恐嚇宋麗華，遭橋頭地院依違反保護令罪，判處有期徒刑3月及拘役30日，均得易科罰金，家暴一案目前上訴高雄高等法院審理中。

蔡豪 屏東縣 家暴

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