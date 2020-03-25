男子凌晨造訪女友香閨 撞見友人和女友同床拂袖而去

高姓男子服役期間到女性友人租屋處過夜，兩人發生性行為。女子的男友凌晨造訪，看見兩人同躺床上，拂袖而去。女子事後指控高男涉嫌性侵，高辯稱男歡女愛未強迫。檢方以女子說詞反覆，且未有明確事證證明高男性侵，處分不起訴。

檢警調查，高男和其他友人去年9月1日晚上到報案女子租屋處聚會，活動結束後，眾人一起離開，高後來又折返女子租屋處，兩人發生性行為。

隔天凌晨2點多，女子的陳姓男友突然來找她，進房後發現女友和他也認識的高男躺在床上，高看似在睡覺，女友在床上玩手機，轉身就走。女子追出門外向男友解釋，3天後控告高男涉嫌性侵。

檢方偵訊時，高男辯稱是女子約她到租屋處，兩情相悅發生性行為，並非性侵。檢方查無高男性侵具體事證，且報案女子思慮混亂，說詞反覆，以罪嫌不足不起訴。