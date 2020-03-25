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30歲男子與15歲小女友相戀 致女生懷孕妨害性自主起訴
30歲楊姓男子與年齡只有他一半的少女交往，帶女友到旅店開房間涉嫌發生性行為。少女家人察覺她懷孕，知情後帶少女去醫院引產並提告；楊辯稱兩情相悅，沒有用強暴手段。因為被害少女未滿16歲，基隆地檢署今偵結，依妨害性自主罪嫌將楊起訴。
檢警調查，楊男與少女認識後成為男女朋友，去年4月9日晚間楊帶女友投宿市區一家旅店，兩人同房過夜時發生性行為。
少女的家長去年9月間察覺異狀，詢問得知她已懷孕，就醫檢查已17周，帶她到醫院引產並報案。楊男接受警詢及檢察官偵訊時，都稱與女友發生性行為是兩情相悅。
刑法第227條第3項規定，與14歲以上未滿16歲之男女性交，處7年以下有期徒刑。楊男與被害少女發生性行為時，少女未滿16歲，被檢方依妨害性自主罪嫌起訴。
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