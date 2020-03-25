不讓她「第一次留到結婚」 男子性侵高中生判刑3年4月

傅姓男子被控指侵17歲高中女生，但不認罪，法官調查，傅與被害人網交期間，曾試探2人發生性關係的可能性，被害人回答「我想把第一次留到結婚當天」，台北地院綜合相關證據，認定被害人潔身自愛，採信其說法，依加重強制性交罪判傅有期徒刑3年4月。可上訴。

檢方指控，2016年8月，傅透過交友軟體與被害人相識，9月3日被害人自南部北上與傅約會，傅騎車到捷運站接人，將她帶回住處；進屋後，傅撫她的胸部、親吻她的脖子、撫摸她的下體、並指侵她，因被害人氣喘發作，傅收手，被害人逃離現場報警。

法院審理時，傅承認與被害人約會，否認強制性交。傅辯稱「我是無意間碰到胸部的」，沒有強脫她的衣物、沒有指侵。

不過，被害人多次證稱，傅犯案前對她表示「台灣平均16歲的男女生就破處女」、「妳不跟我做愛是老古板的想法」、「如果懷孕的話，等妳滿18歲就可以娶妳」，加上被害人對犯罪環境的指述無瑕疵，法官認為可信度高。

合議庭又查閱被害人與傅的通訊紀錄，當傅問「妳可以對我性慾強嗎？」，被害人回「我不懂你指的那個強是何意」；當傅對被害人稱「就只對我騷啊，會主動跟我說想打炮」，被害人回「可是我第一次會留到結婚當天」、「不是才高中畢業立即被婚姻綁住」。

合議庭審酌認為，由2人對話紀錄可證，被害人個性保守、潔身自愛，對自己的將來有期許；性侵害事件關乎名節，以她珍惜貞操的觀念，沒有自毀清譽虛構被性侵害的必要。

此外，被害人案發後去就醫、接受心理諮商，被診斷為「重鬱症與慢性創傷後壓力疾患」，則可證明性侵害案發生後，被害人出現重度憂鬱症，還有自殺傾向，都說明她的控訴非杜撰，認定傅姓男子性侵有罪。