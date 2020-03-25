13歲女兒被人「吃」了 父親爆氣怒告網友性侵

新北一名賴姓男子去年3月在網路上認識13歲少女「小魚（化名）」，短暫交往1個月後因對方家人反對而分手，但他不死心，假借歸還物品將人騙回家硬上性侵，事後還辯是兩情相悅，今天被新北地院依加重強制性交罪判刑3年6月。可上訴。

判決指出，賴男（23歲）案發當天跑到「小魚」放學下車的公車站牌堵人，謊稱有東西要還給對方，將對方騙回住處，起先在脫衣服時已被對方以肢體動作和言語明確拒絕，但他不以為意，一手壓制對方雙手，一手繼續脫衣，最後以身形優勢性侵得逞。

事發後，「小魚」哭著回家。她的父親察覺異狀，叫妻子詢問發生什麼事，後來從妻子口中聽到「女兒被那個男的吃了」，怒不可抑，帶女兒驗傷後喊告。

審理時，賴男坦言知道「小魚」未滿14歲，也承認有發生性關係，但他辯稱二人是男女朋友，性關係也是你情我願情況下發生。

法院調查，「小魚」對被害經過的供述始終一致，細節也都相符。此外，她的母親在得知2人交往時曾告誡「自己的清白不可以被毀了」，她也答應了，如果她與賴男是合意性交，其返家時的情況應盡可能表現一如往常，盡力隱瞞性行為情事，但她返家後哭著向母親說「對不起」，勘認確有性侵事實。

法院審酌，賴男明知「小魚」未成年，為了逞慾仍犯強制性交案件，又否認犯行，依對未滿14歲少女犯強制性交罪量刑的話，最輕本刑為7年以上徒刑。但考量2人先前為男女朋友，在法院審理階段與「小魚」及其父母達成和解，其父母也願意給他自新機會，因此依法減輕其刑。