快訊

武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子涉騙心智障礙女子進賓館性侵 完事丟包街頭被起訴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
鄭男以介紹工作為由，帶中度心智障礙成年女子進賓館涉嫌性侵，被檢方依乘機性交罪起訴。記者邱瑞杰／攝影
鄭男以介紹工作為由，帶中度心智障礙成年女子進賓館涉嫌性侵，被檢方依乘機性交罪起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆市鄭姓男子在台北火車站搭訕中度心智障礙成年女子，以介紹工作為由帶進賓館涉嫌性侵後，將她「丟包」台北街頭。檢察官偵訊時，鄭辯稱兩人男歡女愛，否認性侵。檢方偵結，依乘機性交罪將他起訴。

檢警調查，20多歲被害女子由家人長期安置在東部一家機構，去年4月底她「放假」，搭火車到台北車站，遇到不認識的41歲鄭男搭訕。

鄭向被害女子說，可以幫她介紹工作，女子信以為真，跟鄭一起搭火車到基隆，投宿火車站附近的賓館，兩人發生性行為

隔天鄭帶被害女子返回台北後，佯稱要安排她暫住阿姨家，並要她去按某處民宅門鈴便離開。被害女子按了門鈴，屋主應門不明所以，被害女子一臉無助。

警方接獲通報到場處理，慢慢詢問女子得知相關資訊後，通知安置機構北上接人，社工員訪談得知她疑遭性侵報案。

警方循線查出鄭男涉案，通知到案說明。鄭承認曾和被害女子投宿賓館過夜，並發生性行為，但他沒有使用暴力手段，兩人是男歡女愛自然發生性行為。

刑法第225條規定，對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類似情形，不能或不知抗拒而性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

檢方查出，鄭過去也曾以類似手法犯案，被害女子領有中度身心障礙手冊，依相關事證認定鄭涉犯乘機性交罪，偵結起訴。

性侵 性行為 火車站

延伸閱讀

鈕承澤性侵不認罪、求緩刑 檢反對：請法官判他3年4月

燉雞湯下藥性侵女房東 小黃司機性侵2女遭判11年6月

性侵女大生還罵她婊子 男大生判3年半還得賠51萬元

載女上摩鐵分享毒品同樂 男事後遭控性侵吃官司

相關新聞

男子涉騙心智障礙女子進賓館性侵 完事丟包街頭被起訴

基隆市鄭姓男子在台北火車站搭訕中度心智障礙成年女子，以介紹工作為由帶進賓館涉嫌性侵後，將她「丟包」台北街頭。檢察官偵訊時...

燉雞湯下藥性侵女房東 小黃司機性侵2女遭判11年6月

華姓男子2018年邀約女同學拜拜、吃飯，期間趁女子頭暈不適，開車載回住處，違反女子意願強制性交得逞，2個月後，華男燉雞湯...

震驚全球的南韓「N號房事件」：如何防範網路未成年性剝削？

根據南韓媒體報導，首爾市警察局上週五（20）宣布逮捕14人，涉嫌對至少74名受害者進行性剝削與毆打，並且利用社群媒體Telegram成立線上性剝削聊天室，以此牟取暴利，在網路上被稱為「N號房事件」。許多聊天室觀看成員都超過萬人，類似聊天室成員總計超過25萬人。

妻子與小王拍性愛照 丈夫告刑事不成民事獲判30萬

新北一名翁姓男子發現陳姓妻子劈腿工作認識的高姓男子，拿著2人裸照和口交照提告妨害家庭，因缺乏生物跡證和2人性器官結合等直...

性侵女大生還罵她婊子 男大生判3年半還得賠51萬元

曾參加校園歌唱比賽的陳姓大學生，依約同校女學生到他租屋處「錄歌」，卻趁機性侵，事後還在臉書上寫下「有個婊子教會了我一件事...

載女學生面試路程狂摸 某高職前建教組長涉性騷遭訴

北部地區某高職陳姓前建教組長，去年駕駛公務車接送該校女學生赴北市面試會場途中，一路在車上反覆捏對方臉頰、撫摸肚子、捏大腿...

載女上摩鐵分享毒品同樂 男事後遭控性侵吃官司

台中市楊姓男子在前年10月間載一名女性友人前往西屯區摩鐵投宿，期間楊分享毒咖啡包與K他命給女子施用，並在女子施用後，與女...

退休牧師摸女童「尿尿的地方」 法院判4年半定讞

退休於在台東某教會牧師的陳姓男子，3年前見7歲女童在停車場嬉戲，先把女童抱上大腿，再伸手撫摸下體，女童嚇得痛哭，引起女童...

先生手機錄下和小三嘿咻曖昧對話 二審改判有罪

黃姓男子和小三在汽車旅館涉嫌發生性行為後，生病住院期間，被妻子發現他手機裡有和小三嘿咻錄音檔與line曖昧對話內容，一審...

嫖妓暴斃 警破獲應召站

四十五歲余姓男子本月廿日全身赤裸死在新北市三重區某賓館床上，警方在房內找到壯陽藥和保險套，查出死者是和一名泰籍女子性交易時猝死，循線逮捕應召站兩名成員和四名觀光名義入境的泰籍賣淫女子，依妨害風化罪嫌送辦，繼續追查集團幕後主嫌。

高雄惡男冒充女同性戀 少女失戒心答應「交換照片」

高雄謝姓男子遭控涉在臉書上冒充女同性戀，讓一名少女失去戒心同意「交換照片」，當少女自拍多張裸照、3段猥褻影片後傳送後，謝...

酒後支開室友性侵爛醉女 男辯「斷片」判賠80萬

新北八里區陳姓男子前年4月和一對情侶室友3人徹夜飲酒，隔天竟支開室友，重返住處，乘女子泥醉不能抗拒性侵得逞。士林地方法院...

熱門新聞

影／新北少婦違反居家檢疫被攔 裝無辜「只是去全聯買東西」

四線道全阻！國3北上38K七車追撞事故 1人救出無生命跡象

南投縣國中生扔刀致死案今解剖遺體 複驗結果出爐

媽媽嘴雙屍求償案 女員工今作證要確認謝依涵雇主是誰

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

影／8旬老翁開車不明原因倒車暴衝 撞倒多輛機車還拖行婦人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。