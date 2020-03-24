男子涉騙心智障礙女子進賓館性侵 完事丟包街頭被起訴

基隆市鄭姓男子在台北火車站搭訕中度心智障礙成年女子，以介紹工作為由帶進賓館涉嫌性侵後，將她「丟包」台北街頭。檢察官偵訊時，鄭辯稱兩人男歡女愛，否認性侵。檢方偵結，依乘機性交罪將他起訴。

檢警調查，20多歲被害女子由家人長期安置在東部一家機構，去年4月底她「放假」，搭火車到台北車站，遇到不認識的41歲鄭男搭訕。

鄭向被害女子說，可以幫她介紹工作，女子信以為真，跟鄭一起搭火車到基隆，投宿火車站附近的賓館，兩人發生性行為。

隔天鄭帶被害女子返回台北後，佯稱要安排她暫住阿姨家，並要她去按某處民宅門鈴便離開。被害女子按了門鈴，屋主應門不明所以，被害女子一臉無助。

警方接獲通報到場處理，慢慢詢問女子得知相關資訊後，通知安置機構北上接人，社工員訪談得知她疑遭性侵報案。

警方循線查出鄭男涉案，通知到案說明。鄭承認曾和被害女子投宿賓館過夜，並發生性行為，但他沒有使用暴力手段，兩人是男歡女愛自然發生性行為。

刑法第225條規定，對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類似情形，不能或不知抗拒而性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

檢方查出，鄭過去也曾以類似手法犯案，被害女子領有中度身心障礙手冊，依相關事證認定鄭涉犯乘機性交罪，偵結起訴。