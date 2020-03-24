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燉雞湯下藥性侵女房東 小黃司機性侵2女遭判11年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

華姓男子2018年邀約女同學拜拜、吃飯，期間趁女子頭暈不適，開車載回住處，違反女子意願強制性交得逞，2個月後，華男燉雞湯、拿紅色藥丸給女房東，在飲食中摻入三級毒品FM2，趁女房東意識不清全身無力，強制性交得逞。士林地方法院依強制性交罪、下藥強制性交罪，判應執行有期徒刑11年6月。

判決指出，計程車司機華男2018年8月2日，相約從事保險業務的女同學拜拜和吃飯，途中她感到頭暈不舒服，華將她帶回新北三芝區住處，不顧她表示「不要」，違反意願強脫衣褲，用陰莖插入陰道1次，強制性交得逞。

華男辯稱，合意發生性行為，女方意識清楚沒有抗拒。辯護人稱，華有介紹卡拉ok打工給保險業務員，且都是由被告接送，實際上兩人關係類似男女朋友交往，因性交易對價談不攏才提告。

保險業務員表示，當時清醒後很慌張，華男說要給60萬的本票、日期押在5年後，當下害怕若反抗，恐遭受傷害，才會跟華男去八里海岸，事後有跟聯繫同學和同事說遭性侵，後續與華聯繫是為了錄音蒐證，也因此案罹患創傷壓力症候群。

合議庭認為，根據對話內容顯示，女方簡短回應，無表達愛意或男女曖昧，兩人僅普通朋友關係，華男無高額財富可供需索，倘若自願發生性行為，華男事後無必要給高額本票，認定華男犯罪。

判決在指出，華在同年10月間承租淡水區分租房間，11月25日晚上提供雞湯、紅色膠囊給女房東吃，竟在飲食內下藥，趁女房東意識不清全身虛弱無力，以陰莖插入女房東陰道3次、口腔1次，保險套還留在陰道內。

華辯稱，因失眠取得醫師開立的三級管制藥品，不知道安眠藥裡有FM2成分，女房東主動才會合意發生性行為。辯護人稱，安眠藥不溶於水，她不可能會服用混濁的水，可能是自己服用藥物才會驗出FM2成分，且第三次性行為是她請華帶套。

女房東證稱，當日買了超商微波食品回家吃，返家後華男說「燉雞湯」，基於不浪費食物心態喝雞湯，不是很好喝，又吃了華給的2顆紅色膠囊保健食品。不久後覺得頭暈、沒力氣，返回房間躺下。

女房東指控，華男用手摸私處，用生殖器插入私處;第二次是被扶到他房間，華繼續動作，自己陷入斷片;第三次醒來發現是在自己房間，他強迫我幫他口交，「因怕被感染請他用保險套」，過程中無法抵抗、沒有力氣，隔日在浴室伸手發現保險套滑落在陰道。

女房東隔日打電話跟媽媽說「我昨天被下藥、沒辦法反抗」，由阿姨陪同到醫院驗傷，朋友陪同到警局報案，並返回住處拿走保險套、內褲、床包等證物。女房東尿液驗出FM2成分，保險套也有2人混合行DNA。

合議庭認為，華男藉提供雞湯、膠囊給女房東食用機會，使她施用FM2，待意識不清、不能抗拒狀態下強制性交。合議庭審酌，華男對2女子強制性交得逞，甚至下藥性侵，強制性交罪判處4年徒刑，下藥強制性交處8年6月，應執行有期徒刑11年6月。可上訴。

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