性侵女大生還罵她婊子 男大生判3年半還得賠51萬元

曾參加校園歌唱比賽的陳姓大學生，依約同校女學生到他租屋處「錄歌」，卻趁機性侵，事後還在臉書上寫下「有個婊子教會了我一件事，別隨便給他男友戴綠帽，不然會被告」；被害人崩潰，提告並求償。最高法院去年9月依強制性交罪判陳3年6月徒刑定讞，民事部分，台灣高等法院判陳除應賠償一審判的50萬7260元外，還要再賠2960元。

被害人和陳（服役中）因做作業而結識，2017年3月13日下午，陳邀女學生到台北市內湖民宅加蓋的頂樓錄製歌曲，女學生答應。女學生說，後來要離開時，陳假意要她看手機，卻乘機親嘴巴，還性侵她。「我完全沒辦法動！」女學生泣訴整個人被翻過來，又繼續遭性侵，對方還說「妳明明就很欠○，還說不要」。

女學生眼淚潰堤，陳姓學生才罷手。女學生向在教會認識的朋友訴苦，對方反問「怎麼會到男生家裡？」還說這種事情不要講比較好；後來她男友得知，她鼓起勇氣報案。

陳姓學生辯稱兩人是合意性交，但又坦承有說過「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠○的人，還說不要」。法院認為如果是兩情相悅，怎麼會罵女方「欠○」，在女方哭泣後又向她道歉？認定陳強制性交。

民事部分，被害人共求償110萬餘元，士林地院判陳應賠50萬7260元，她不服而上訴，主張事發時才19歲，正值青春年華，卻因身體和心理因素而遭受莫大痛苦、無法工作。

陳仍堅持雙方妳情我願，並指女方沒有證據證明到精神科追蹤治療或接受心理諮商，且請求的精神慰撫金也過高。陳還說，女方期待能透過告他而維繫和男友的關係，但「還是遭拋棄」，這跟他沒有關係。

高院民事庭調查，發現女方的確有接受心理諮商，不過她受否有因遭性侵而暫停工作，此部分無證據能證明。高院計算，女方得請求為醫療及心理諮商費1萬220元、精神慰撫金50萬元，合計51萬220元確定。