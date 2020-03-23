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嫖妓暴斃 警破獲應召站

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導
余姓男子疑似馬上風猝死，和他性交易的泰籍女子一邊講電話，倉皇搭電梯逃離賓館。記者林昭彰／翻攝
余姓男子疑似馬上風猝死，和他性交易的泰籍女子一邊講電話，倉皇搭電梯逃離賓館。記者林昭彰／翻攝

四十五歲余姓男子本月廿日全身赤裸死在新北市三重區某賓館床上，警方在房內找到壯陽藥和保險套，查出死者是和一名泰籍女子性交易時猝死，循線逮捕應召站兩名成員和四名觀光名義入境的泰籍賣淫女子，依妨害風化罪嫌送辦，繼續追查集團幕後主嫌。

據調查，本月廿日下午二時許，死者陳屍的賓館接到陌生男子電話，指客房內有人身體不適需要協助，房務人員開門查看，只見余姓男子赤裸躺床上，已沒呼吸心跳。

救護人員趕到確認余男死亡，全身無外傷、口鼻流出鼻涕狀，研判是暴斃，警方隨後在死者身旁發現一個用過的保險套，手提包內有一罐號稱來自德國的壯陽藥，及死者身分證。

據了解，余姓男子體形肥胖，有心臟病、高血壓病史；賓館監視器拍到他當天下午一時五十分單獨進房，四十分鐘後有一名體型矮胖年輕女子，拖著行李箱倉皇走出房門，搭電梯下樓後坐上轎車離開。

警方先找到登記訂房的卅六歲陳姓女子，再由車追人逮到馬伕五十歲歐姓男子，隨後到三重一家旅館查獲三名廿餘歲泰籍女子，和余男性交易鬧出人命的廿六歲泰籍女子躲在板橋區另一間旅館，最後被找到。

這名泰女說，余男到賓館後吞了藥丸，接著沖涼便上床性交易，原本很HIGH，沒多久突然滿臉脹紅喘不過氣，隨後倒下沒呼吸心跳。她當下快嚇死，打給應召站告知「出人命了！」接著搭歐姓馬伕的車離開，途中歐男打電話通報賓館救人，但來不及。

警方偵詢後先將六人依妨害風化罪嫌送辦，並通知移民署安排遣返。

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