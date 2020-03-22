酒後支開室友性侵爛醉女 男辯「斷片」判賠80萬

新北八里區陳姓男子前年4月和一對情侶室友3人徹夜飲酒，隔天竟支開室友，重返住處，乘女子泥醉不能抗拒性侵得逞。士林地方法院刑事判處有期徒刑4年，已上訴，民事部分則判陳男須賠償女子80萬元。

20多歲陳男前年4月19日，3人在家喝酒，室友先行回房睡覺，剩19歲女子和陳男2人飲用1瓶紅酒、16罐啤酒至天亮，直到7時許，陳男和室友出門吃早餐後，在上班途中佯稱要買飲料，支開室友重返住處，趁女子泥醉沉睡，脫下內褲性侵得逞。

室友在公司找不到陳男，返回住處，竟看到2人躺在同張床上，女子只穿睡衣，沒著內衣褲，地上還有保險套，懷疑她遭陳男性侵。男友證稱，和陳男一起出門吃早餐、進公司，陳男都是清醒的，走路沒問題。女子至醫院驗傷，外陰部確實留陳男DNA檢體。

陳男辯稱「喝完酒之後發生什麼事，我不記得了，醒來就已經是早上，我是被女子拍醒」。陳男同意負賠償責任，但認為女子請求的150萬元撫慰金太高。

法院認為，陳男趁女子泥醉不能抗拒之際，以身體部位進入女子下體，對女子乘機性交行為得逞侵權。

法院審酌，兩造案發前是朋友，陳男竟為滿足私慾，利用女子信任，乘女子酒醉無意識，不能抗拒之際，侵害女子身體、健康及貞操等人格法益，且考量陳男始終以酒醉不知否認性侵，未對女子道歉，考量兩人經濟情況、身分、地位等，判陳男須賠償80萬元。

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