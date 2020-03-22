肥男吞壯陽藥召泰妓 大戰2刻鐘「馬上風」暴斃

新北市1名體態肥胖45歲余姓男子，前天全身赤裸猝死在三重區某賓館床上，警方在他身旁看到1個用過的保險套，手提包內找到1瓶德國壯陽藥，調閱監視器則發現1名女子倉皇奪門逃出，便完全可以理解發生了什麼事。當晚即循線破獲泰籍女子應召站。

賓館是在前天下午2時許接到陌生人電話通報，指稱某號房間有人身體不適需要協助，房務人員開門查看簡直嚇壞，全身光溜肥胖男子何止身體不適，根本已無呼吸。

救護人員趕抵確認明顯死亡，員警勘驗死者全身無外傷、口鼻流出鼻涕狀似暴斃、身旁用過的保險套內遺留疑似精液、手提包內有壯陽藥，其餘並未發現毒品或可疑非法物品。

經查，余男有心臟病、高血壓病史，監視器拍到他在當天下午1時50分單獨進賓館，40分鐘之後有1名體型矮胖年輕女子，拖著行李箱倉皇走出房間，搭電梯下樓之後坐上轎車離開。

警方先找到負責訂賓館房間的陳姓女子、循線逮到歐姓馬伕，進而在三重區另1家旅館查獲4名持觀光護照來台賣淫的泰國籍女子。負責接待余男的26歲矮胖泰女說，當天她乘坐歐姓馬伕的車，先到賓館房間等客人。

余男進房後吃了壯陽藥，簡易沖涼便直接上床性交易，他看起來玩得很HIGH，沒多久卻突然滿臉脹紅喘不過氣，隨後就倒下沒了呼吸心跳。她形容當下快要嚇死了，連忙打給賣淫集團老闆告知「出人命了！」老闆叫她趕快坐歐姓馬伕的車離開，回到住宿旅館休息，後來警察就來了。