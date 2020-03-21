麻醉女移工舔下體婦產科醫師 又被查出詐健保費遭起訴

桃園中壢婦產科醫師林勤人替1名30歲印尼籍女移工做引產手術，加重麻醉劑量趁對方昏迷時偷舔下體、性侵，法院去年10月依乘機性交罪判林有期徒刑5年，未料健保署又發現，林勤人和合作藥局李姓負責人，還盜刷患者健保卡詐領健保費上萬元，移送後檢方再依詐欺罪嫌起訴林、李。

檢方調查，林勤人（61歲）前年4月28日替1名女移工動手術前，把一般麻醉劑量10cc，偷偷多添加了3cc，還藉故支開擔任助理的女兒，趁著移工昏迷過程伸舌頭偷舔她下體，並掏出生殖器性侵，得手後才繼續完成手術，法院去年10月依乘機性交罪判林有期徒刑5年。

林的診所也在性侵案遭查後緊急歇業，去年2月檢方偵結全案曝光轟動社會，更引發民眾怒火，甚至有人朝林診所丟雞蛋、砸破車窗，對此林也表示「非常後悔」，並曾表示打算賠償被害人並洽談和解事宜；未料健保署事又發現，林和合作藥局涉嫌詐領健保費，函送桃園市調處後移送檢方偵辦。

檢方查出，林勤人自2017年4月至同年9月間，利用4名未實際就診病患名義，製作不實的行政院衛生署中央健康保險局保險對象門診就醫紀錄明細表，並傳到健保署，以總計點數達1萬590點，虛報醫療費用達1萬132元。

而和林勤人合作的李姓藥局負責人，則在2017年8、9月間，明知其中1名病患沒有到林的診所就診，竟拿對方健保卡交付給林盜刷，經申報健保醫療費用及開立處方箋，以作為藥師調劑藥物的不實紀錄，並向健保署虛報醫療費用929點。

檢方訊時，林、陳均坦承不諱，而4名被當作人頭虛報的患者也證稱，在那期間根本沒有到醫院、藥局看診或拿藥；檢方認為，林、陳同時涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，2罪想像競合，從重依詐欺罪嫌起訴2人。