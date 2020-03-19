快訊

美股再挫千點 台股早盤大跌逾300點失守9,000點

疫情管制限制入境 外籍旅客今晨抵台滿臉錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子引誘國中女學生援交 再慫恿她找同伴加入被起訴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市謝姓男子約兩名國中女學生援交發生性行為，被檢方依妨害性自主等罪嫌起訴。示意圖／ingimage
基隆市謝姓男子約兩名國中女學生援交發生性行為，被檢方依妨害性自主等罪嫌起訴。示意圖／ingimage

基隆市謝姓男子透過臉書認識國中女學生，涉嫌約被害少女援交發生性行為後，又慫恿她找另一名少女加入「玩3P」。被害少女家長察覺後報案，基隆地檢署偵結，依妨害性自主等罪嫌將謝起訴。

檢警調查，31歲謝男去年透過臉書，與1名國中女學生成為「網友」。謝向被害少女傳達尋求援交的訊息，表示會給少女2000元，外加1支iPhone手機。少女答應後，謝在去年8月19日開車載少女到基隆市安樂區一家汽車旅館，兩人發生性行為。

謝男事後對少女說，等他換了新手機，再把目前使用的iPhone手機送給她，同時再給她2000元。謝還慫恿少女，如果有同儕也想援交，可以約來「玩3P」。被害少女跟另一名國中女學生傳達訊息，對方因為缺錢花用，答應赴約。

謝男去年9月5日下午放學時間，開車先後接兩名被害少女上車，載往同一家汽車旅館後，與兩女都發生性行為，事後給了第2名被害少女2000元。

第1名被害少女的家人在少女手機發現男女間異常訊息，追問才知少女被騙援交報案。警方調查時，2名被害少女都不知被謝男載往何處汽車旅館發生性行為，一路查訪到汐止、南港一帶，最後才知是在安樂區的汽車旅館，查扣相關事證。

被害少女聯絡謝男，要求給她錢和手機，員警趁兩人見面時將謝逮捕，偵詢後送辦。基隆地檢署偵結，依事證認定謝犯行明確，依妨害性自主等罪嫌將謝起訴。

基隆 汽車旅館 援交 iPhone

延伸閱讀

17歲少女發明「33天可分解塑膠」 原料是蝦殼

紳士向／幻影社《AI*少女》Steam上架，繁體中文被敲碗出來啦！

少女遭兩男性侵提告 兩嫌竟以性愛影片脅迫她撤回告訴

謝和弦混血辣妻新造型曝光　網狂讚：根本乖巧少女

相關新聞

男子引誘國中女學生援交 再慫恿她找同伴加入被起訴

基隆市謝姓男子透過臉書認識國中女學生，涉嫌約被害少女援交發生性行為後，又慫恿她找另一名少女加入「玩3P」。被害少女家長察...

眼鏡行老闆戀上小妹妹 翻雲覆雨18回懷孕引產挨告

新北市經營眼鏡行的劉姓男子6年前因配眼鏡結識年僅13歲的國中小女生，3年前雙方交往為男女朋友，先後在摩鐵及眼鏡行發生18...

北市名校遭人闖入拍謎片？校方正式報案鎖定3男

台北市一所明星高中近日遭人闖入，拍攝性愛影片上傳付費平台，民眾上網爆料後事件曝光，校方今午3時正式向警方提告，全案將依侵...

色伯伯電梯強吻女高中生 辯：覺得十分可愛、一時忍不住

新北市張姓男子去年在搭住區電梯時，見16歲女高中生十分可愛，竟突然抱著女學生朝臉頰一親芳澤，因女高中生嚇得驚聲尖叫，張男...

「蛋餅薇涵」指「肉包包」粉絲散布性愛片 和解獲緩刑

「TWITCH」網路平台實況直播主王姿方（蛋餅薇涵），前年1月評論另一名直播主「肉包包」性愛影片外流時，指一名替肉包包講...

「宿舍之狼」竟是自家人！ 噁男：喝酒吃一點豆腐沒關係

高雄市某精機廠赫見「宿舍之狼」！負責管理公司宿舍的陳姓男員工，去年兩度騷擾宿舍內妙齡女員工，直接勾脖子、揉胸、甚至大膽強...

妙齡女爛醉遭撿屍2度硬上 賤男還偷她1000塊付開房費

陳姓男子到KTV唱歌見1名女子酒醉假裝好意要送她回家，卻載往汽車旅館2度硬上，連開房間費用都是偷拿女子皮包內的1000元...

見女騎士美如天仙 從快速道路追到她家摸私處判刑

陳姓騎士見女騎士小玉貌美，從西濱快速道路追到她家住處前，強行摸她私處，一審依強制猥褻罪將她判刑6月，可易科罰金，檢察官以...

不滿被分手寄送女友裸照給其家人造謠 渣男判1年5月

李姓男子與張姓女同事交往4年期間多次投宿台南汽車旅館，未料，李趁機偷拍女友熟睡裸照 ，消失半年後回來找她再續前緣遭拒，心...

男兒時遭性侵 長大竟也性侵12歲繼女　

一名男子9年前結婚，對當時年僅12歲繼女3度伸狼爪性侵，等繼女上國中更變本加厲，性侵頻率從每月1次、每周1次到每周2次，...

摸國一男學生大腿涉性騷 女老師被記大過提告喊冤敗訴

曾任職於北部地區某國中的王姓女老師，2013年遭檢舉觸碰校內國一男學生大腿涉性騷擾，校方調查後認定成立而決議記1大過處分...

少女遭兩男性侵提告 兩嫌竟以性愛影片脅迫她撤回告訴

黃男、李男與少女小芬等多人，去年至夜店飲酒作樂，兩男見小芬酒醉，趁機帶她到摩鐵輪流性侵，兩男還拍下性侵少女的過程性愛影片...

熱門新聞

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

高雄建築工地火警 火已控制

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。