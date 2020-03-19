男子引誘國中女學生援交 再慫恿她找同伴加入被起訴

基隆市謝姓男子透過臉書認識國中女學生，涉嫌約被害少女援交發生性行為後，又慫恿她找另一名少女加入「玩3P」。被害少女家長察覺後報案，基隆地檢署偵結，依妨害性自主等罪嫌將謝起訴。

檢警調查，31歲謝男去年透過臉書，與1名國中女學生成為「網友」。謝向被害少女傳達尋求援交的訊息，表示會給少女2000元，外加1支iPhone手機。少女答應後，謝在去年8月19日開車載少女到基隆市安樂區一家汽車旅館，兩人發生性行為。

謝男事後對少女說，等他換了新手機，再把目前使用的iPhone手機送給她，同時再給她2000元。謝還慫恿少女，如果有同儕也想援交，可以約來「玩3P」。被害少女跟另一名國中女學生傳達訊息，對方因為缺錢花用，答應赴約。

謝男去年9月5日下午放學時間，開車先後接兩名被害少女上車，載往同一家汽車旅館後，與兩女都發生性行為，事後給了第2名被害少女2000元。

第1名被害少女的家人在少女手機發現男女間異常訊息，追問才知少女被騙援交報案。警方調查時，2名被害少女都不知被謝男載往何處汽車旅館發生性行為，一路查訪到汐止、南港一帶，最後才知是在安樂區的汽車旅館，查扣相關事證。

被害少女聯絡謝男，要求給她錢和手機，員警趁兩人見面時將謝逮捕，偵詢後送辦。基隆地檢署偵結，依事證認定謝犯行明確，依妨害性自主等罪嫌將謝起訴。