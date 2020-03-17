性侵女按摩師後又強盜 思覺失調男判10年半　

患有妄想型思覺失調症的葉姓男子去年6月透過網路找人按摩，明知女按摩師沒有從事性交易，仍硬上性侵又搶劫，拿到錢後還想逼對方口交逞慾，更試圖以病況卸責。新北地院審理此案，發現他曾因強盜、詐欺等罪入監服刑，構成累犯，最後認先前案件量刑未達教化效果，今依強盜強制性交罪判他10年6月。

判決指出，葉姓男子透過網路找人，雙方談好1小時1000元價格後，由女按摩師提供按摩服務。但是，按摩過程中，葉男趁對方更換毛巾之際從後抱住對方，再以體型優勢將人壓在按摩床，撕毀、強脫其衣物，見對方哭求「我懷孕了」仍不罷手。

葉男性侵得逞後，將目標轉向女按摩師的錢包，見對方伸手阻止，隨即恫嚇「我有刀，再叫我就殺了妳」等語，但從女按摩師的錢包中拿走了1萬2千元，仍不知足，又以生殖器拍打對方的臉，逼迫口交，被拒後才手淫方式射精在對方大腿。

法庭上，葉男一度以患有妄想型思覺失調症卸責，辯稱警詢時曾遭警方言語羞辱，因言語的刺激，所以做出對自己不利的陳述，但最後又改口不爭執其證據能力；法院最後因未援用葉男警詢和偵訊筆錄內容，未再行調查此部分證據能力。

審理時，葉男否認犯行，辯稱自己和女按摩師是「半套」性交易，原本談定價碼1500元，但完事後，對方突然要求他額外再付1300元，因此發生爭執。他承認拿走對方皮包裡的現金5000元，但否認動手傷人，不清楚對方傷是如何造成。

法院調查，女按摩師從警詢到審理時的證述均一致，細節也具體明確，其在事發後第一時間也有向公司和男友求援，並在友人協助下到醫院驗傷，且工作室監視器也錄到其拒絕反抗說道「我們沒有做（指性交易）」、「我懷孕」等語，認定確有性侵情事。

法院審酌葉男曾因強盜被判刑7年3月，刑滿後又因詐欺被判刑4月，構成累犯，最後認定他未因前案量刑知所警惕，反而變本加厲，顯有特別惡性，審酌其犯罪情節和精神疾病等情量刑。