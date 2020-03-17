快訊

直播／再創紀錄 我單日增10新冠肺炎境外移入病例

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵女按摩師後又強盜 思覺失調男判10年半　

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
曾犯強盜案的葉姓男子刑滿後仍不知悔改，去年再犯強盜強制性交罪，今被新北地院判刑10年6月。示意圖／Ingimage
曾犯強盜案的葉姓男子刑滿後仍不知悔改，去年再犯強盜強制性交罪，今被新北地院判刑10年6月。示意圖／Ingimage

患有妄想型思覺失調症的葉姓男子去年6月透過網路找人按摩，明知女按摩師沒有從事性交易，仍硬上性侵又搶劫，拿到錢後還想逼對方口交逞慾，更試圖以病況卸責。新北地院審理此案，發現他曾因強盜、詐欺等罪入監服刑，構成累犯，最後認先前案件量刑未達教化效果，今依強盜強制性交罪判他10年6月。

判決指出，葉姓男子透過網路找人，雙方談好1小時1000元價格後，由女按摩師提供按摩服務。但是，按摩過程中，葉男趁對方更換毛巾之際從後抱住對方，再以體型優勢將人壓在按摩床，撕毀、強脫其衣物，見對方哭求「我懷孕了」仍不罷手。

葉男性侵得逞後，將目標轉向女按摩師的錢包，見對方伸手阻止，隨即恫嚇「我有刀，再叫我就殺了妳」等語，但從女按摩師的錢包中拿走了1萬2千元，仍不知足，又以生殖器拍打對方的臉，逼迫口交，被拒後才手淫方式射精在對方大腿。

法庭上，葉男一度以患有妄想型思覺失調症卸責，辯稱警詢時曾遭警方言語羞辱，因言語的刺激，所以做出對自己不利的陳述，但最後又改口不爭執其證據能力；法院最後因未援用葉男警詢和偵訊筆錄內容，未再行調查此部分證據能力。

審理時，葉男否認犯行，辯稱自己和女按摩師是「半套」性交易，原本談定價碼1500元，但完事後，對方突然要求他額外再付1300元，因此發生爭執。他承認拿走對方皮包裡的現金5000元，但否認動手傷人，不清楚對方傷是如何造成。

法院調查，女按摩師從警詢到審理時的證述均一致，細節也具體明確，其在事發後第一時間也有向公司和男友求援，並在友人協助下到醫院驗傷，且工作室監視器也錄到其拒絕反抗說道「我們沒有做（指性交易）」、「我懷孕」等語，認定確有性侵情事。

法院審酌葉男曾因強盜被判刑7年3月，刑滿後又因詐欺被判刑4月，構成累犯，最後認定他未因前案量刑知所警惕，反而變本加厲，顯有特別惡性，審酌其犯罪情節和精神疾病等情量刑。

按摩 強盜 性侵

延伸閱讀

耶魯大學獲獎醫生 被控性侵仍獲提拔

連女友17歲的乾妹妹也不放過！渣男下藥性侵被判7年10月

日本狼父性侵女兒一審無罪 二審逆轉改判10年

副典獄長假藉按摩「指侵」女科員 無罪逆轉改重判8年

相關新聞

性侵女按摩師後又強盜 思覺失調男判10年半　

患有妄想型思覺失調症的葉姓男子去年6月透過網路找人按摩，明知女按摩師沒有從事性交易，仍硬上性侵又搶劫，拿到錢後還想逼對方...

BMW車主找美貌女網拍 卻假藉檢驗是否模特兒身材猥褻

林男去年在交友軟體，認識美貌女子小咪（化名），向她表示他在找網拍特兒，若她願意讓他檢視身材及臉蛋，即可獲取款項，帶她去摩...

上摩鐵後生殖器驗出人妻DNA 他辯稱：沾到她嚼的口香糖

陳姓男子結婚10多年，妻疑似與莊姓男子過從甚密，甚至一起上摩鐵被他抓到，後來與妻調解離婚，他心有不甘向莊男求償精神慰撫金...

越危險越安全？ 色情養生會館開在警局對面被抓

當各行政機關防止新冠病毒蔓延時，台北市萬華區竟有色情業者，利用員警全力防疫期間開設色情養生館，更以後越危險的地方越安全，...

想和女網友嘿咻 宅男險被騙3萬5千元

「想見面嘿咻，得先買3萬5千元遊戲點數哦！」22歲陳姓年輕人透過網路認識綽號小潁女子，想和小潁見面進一步發展，對方要他先...

小三否認與人夫通姦 一句「出軌」判賠人妻20萬

小如（化名）經丈夫陳男告訴他與同事小蘋（化名）有染，遂請求民事損害賠償，小蘋否認與陳嘿咻，辯稱假意與陳一起編造故事，但法...

噁男視訊逼牙刷做這事 少女淚控：變態

高雄一名13歲少女遭臉書認識的陳姓男網友涉逼自拍裸照，對方甚至得寸進尺，要求少女視訊聊天時修剪陰毛，甚至拿牙刷擠牙膏插入...

上司調戲搭女下屬頸肩 還戲稱「妳老公不行」被判刑

保險公司女工小芬（化名）的丈夫因工作考核不佳被解聘，經理阿龍（化名）與小芬搭電梯時，搭握她的頸部及肩膀，並出言「妳老公不...

親密影片露餡 人妻向小三求償獲賠35萬元

王姓女子指控未婚女子小涵（綽號），明知先生是有配偶人夫，仍和他有親吻、擁抱、愛撫等親密行為，認為小涵侵害她的配偶權，向台...

熱門新聞

高雄某藥局涉囤醫用口罩1片10元賣21萬片 遭函送法辦

北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治

嘉市中山路8組科技執法 警方提醒：深夜違規照罰

網傳高雄1家3口確診新冠肺炎 警調將查辦散播者

彰化繼父毆打男童丟包致死 親戚眼中頭痛人物

鶯歌水泥車輾斃同向機車女騎士 頭顱破裂當場死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。