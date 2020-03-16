越危險越安全？ 色情養生會館開在警局對面被抓

當各行政機關防止新冠病毒蔓延時，台北市萬華區竟有色情業者，利用員警全力防疫期間開設色情養生館，更以後越危險的地方越安全，將店面開在萬華分局正對面，以為警方會因為疫情疏於取締，行徑十分囂張。

警方接獲線報後，萬華警分局長張隆興指示組成專案小組查緝，警方多日蒐證，摸清業者經營模式後，13 日夜間上門查獲養生館現場李姓男負責人（64歲）、 4名女子及3名正與女子從事半套性交易的男客。

警方調查，養生館在今年 2 月初開業，從業女子每天以店為家等客人上門，店家打著按摩、舒壓為名，暗地從事半套性交易，每次向尋芳客收取 1300 元「服務費」。警方詢問後，從事性交易女子及男客依違反社會秩序維護法裁罰，業者則依涉嫌刑法妨害風化罪移送。

萬華警分局呼籲，雖然現正值防疫期間，警察機關執法不會因為疫期有所打折，將持續執行「掃黃專案」，加強取締色情等不法行為，只要查獲犯罪事證，除了針對刑法移送外，也會貫徹實行「第三方警政」策略維護治安。警方也提醒民眾防疫期間避免出入人多且密閉的場所、做好防疫措施，杜絕感染風險，確保健康無虞。