噁男視訊逼牙刷做這事 少女淚控：變態

高雄一名13歲少女遭臉書認識的陳姓男網友涉逼自拍裸照，對方甚至得寸進尺，要求少女視訊聊天時修剪陰毛，甚至拿牙刷擠牙膏插入下體給他觀看；高雄高分院審理認為，僅查扣2張照片，陳並未儲存視訊影像或流出散布，對少女危害沒擴大，可減刑，依犯脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號罪判3年10月，可上訴。

判決指出，家住桃園的陳姓男子從事臨時工，2015年間就曾涉以相同手法、威脅國中少女自拍猥褻影片，被判1年2月徒刑，宣告緩刑4年定讞，緩刑期間卻沒記取教訓，再度犯此案戕害另名少女身心發展。

陳姓男子2018年6月1日透過臉書認識當時僅13歲的少女，不料隔2天凌晨，他利用臉書「Messenger」傳訊要求少女拍僅穿內衣褲或全裸照，但少女一度以「我家有人」拒絕，陳竟威脅「那把你的電話給別人」，少女只好自拍傳送2張裸胸及下體私密照。

陳姓男子接著逼迫少女開視訊聊天功能，要求少女自行剪除陰毛、拿牙刷擠牙膏再將放入下體得逞；當晚10點55分，陳又以脅迫要給別人看她的裸照，少女只好答應自拍猥褻影片傳給他。

後來少女父親無意間在她的手機發現那兩張自拍裸照，詢問之後趕緊辦警，警方於同年9月25日前往陳姓男子家中搜索，扣得陳與少女聊天所用的手機。

少女應訊、出庭指控，因擔心手機被公布會遭人騷擾，只好自拍猥褻照片，沒想到陳姓男子又威脅要跟他視訊，不然要將裸照傳給他同事看，「我怕他會拿裸照威脅我，所以我就裸體視訊，依他要求做很變態的動作」。

陳姓男子到案後都承認犯行，他認為一審判太重上訴；二審合議庭認為，陳僅用文字脅迫少女，並未施用暴力手段，且經認定製造的猥褻訊號只有照片2張，視訊畫面部分沒有被側錄等方式留存，對少女危害沒有擴大，若依修正前兒少性剝削規定最輕可處7年以上徒刑，仍嫌過重，依刑法59條減刑。