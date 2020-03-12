攝淫師迷姦13歲少女判8年半 上網傳照再判2年2月

新北一名陳姓攝影師3年前趁外拍機會下藥性侵13歲國中少女，挨告後不但沒收斂，還將少女露出側乳、臀部的撩人照片發送到LINE群組，抹黑對方有雙重人格，故意陷害他，結果惡行經檢警查證全都屬實，去年因加重強制性交被新北地院判刑8年6月後，今天再因違反兒童及少年性剝削防制條例被判2年2月。

檢警調查，陳男因為會騷擾女模特兒，早就是攝影同好和模特兒圈的黑名單。被害少女雖然知情，但因為覺得陳男被排擠有點可憐，加上陳男以花言巧語哄騙「會照顧妳一輩子」，一時心軟赴約，未料會因此受害。

2017年12月，陳男約少女到新北某汽車旅館外拍，以設計畫面為由誘騙她喝下摻有安眠劑的柳橙汁，再趁藥效發作機會性侵得逞，完事後還將丟包再台北火車站，被對方有人質疑時還想丟4000元了事；陳男挨告後，不但矢口否認犯行，還將少女僅貼胸貼的上空照、露臀照等66張撩人照片傳到200多人的LINE群組中，指謫對方「腦洞想推我入深坑」，還說如果少女家長同意，一定會娶對方。

陳男因犯加重強制性交，去年10月被新北地院判刑8年6月，事後再被檢方起訴違反兒少性剝削防治法時，他仍矢口否認。

審理時，陳男辯稱「我覺得拿高價品去引誘才是引誘」，另主張照片沒有露點，也沒拍到性器官，只能算尺度較大的性感照，不算「猥褻」，但說法未被採信。

法院調查，少女拍照時雖有穿著比基尼或露背連身毛衣，但她應陳男要求，有擺出與性愛後背體位相近的姿勢，也有刻意打開大腿強調下體、凸顯臀溝的姿勢，甚至露出乳房側乳及下緣，眼神迷茫，易使人與性行為產生連結，屬猥褻行為無誤。

法院認為，陳男涉犯「誘使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」和「以網際網路方法供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪」，審酌其犯罪情節和犯罪態度後，2罪各判1年10月和7月徒刑，合併應執行2年2月。全案可上訴。