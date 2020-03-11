性侵少女逃亡多年 基隆男躲雲林租屋被逮

基隆市男子多年前因性侵少女，台北地院重判12年有期徒刑，男子未到案執行被通緝，躲藏在中南部，雲林縣虎尾警分局掌握線索，日前將其逮捕歸案。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文今天接受媒體聯訪時表示，有鑑於前陣子花蓮發生性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸，造成民眾人心惶惶，警局近日針對出租套房清查可疑、非在地人的身分，發現涉嫌性侵案男子行跡便展開調查。

警方以車追人，掌握這名男子行蹤，為防止他騎車逃逸，先用防盜鎖將男子的機車鎖住，等他現身準備發動機車時一擁而上將他逮捕，男子現已在雲林第二監獄服刑。

經調閱法院判決紀錄顯示，男子曾犯下多起性侵案件，其慣用手法都是冒用假名、俊俏男子照片，在網路上以假身分約女網友旅館見面，雙方碰面後，以面膜遮掩真實面目，對方驚覺受騙，再以強迫手段性侵得逞。

這名男子與雲林縣沒地緣關係，因看準雲林縣虎尾科技大學附近生活機能好，故意租學生套房藏匿，警方對於這些說詞抱持可疑態度，並擴大追查。警方呼籲民眾，如果有相關案件，勇於出面指認。