性侵女按摩師辯性交易 色男：沒射精所以不想付錢

年約40歲的王姓男子前年7月到新北市板橋某時尚會館舒壓按摩，過程中一時性起，竟強押女按摩師，強脫對方牛仔褲硬上，被逮還辯稱是性交易，只是自己沒有射精，不想付錢，但最後因供詞反覆，測謊也未過關，今天被新北地院依強制性交罪判刑3年2月。

判決指出，王男是趁女按摩師彎腰折毛巾時犯案，見對方拒絕掙扎仍不罷手，硬脫對方牛仔褲性侵得逞。

事發後，王男否認犯行，辯稱雙方是性交易，並指性交易未明講價格，算是額外小費，只是後來沒有射精，所以不想付這筆小費。

法院認為，一般而言，性服務者與客人通常會先談定價格再進行性交易，很難想像雙方在未談妥價格的情況下先進行，更不用說事後未追討報酬，王男供詞顯與常情不符。

法院調查，女按摩師事發時曾向店長求救，王男的按摩療程也提前結束，且王男供稱的性交易價格一變再變，從警詢時1300元、偵訊時2000元到審理時變成不確定，測謊結果也對性交易一事呈現不實反應，因此未採信王男說法。

法院審酌王男為了一己私慾，性侵女按摩師，顯未尊重對方的性自主決定權，犯後又否認犯行，應受相當刑罰責難，但考量他已與對方達成和解，35萬元的和解金也已賠償了10萬元，最後量刑3年2月。