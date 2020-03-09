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4億男婚外情誤傳越南妹性愛照 空姐妻子獲賠150萬

中央社 / 台北9日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新竹有4億財產的陳姓男子被控與越南籍逃逸女移工發生婚外情，並誤傳性愛照片給擔任空姐的妻子，妻子提告求償。二審高院今天判陳男須賠精神慰撫金新台幣150萬元給妻子確定。

判決指出，妻子提告主張，丈夫與她結婚育有5名子女，丈夫雇用越南籍逃逸女移工打掃家裡後，發生婚外情及性關係，丈夫還送女移工名錶並一起出席餐會，甚至同遊越南及到女移工家中作客，丈夫外遇行為使她長期失眠，請求精神慰撫金5000萬元。

一審法院判丈夫應賠妻子220萬元，經上訴，二審高院今天審酌丈夫通姦罪判決確定後，仍未見任何悔悟歉意，妻子所受精神打擊確屬非輕，但她已據此訴請離婚及請求因判決離婚所受非財產上損害，經一審判決獲賠1000萬元（上訴二審中），因此本案精神慰撫金改判賠償150萬元，全案確定。

移工 越南 婚外情

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