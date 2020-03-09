驚嚇家商女生 麻豆「露鳥客」後悔：不知為何衝動

台南市麻豆區曾文家商女學生日前從學校走路到公車站途中，突然一名男子騎車停在她前面展示陰莖，學生驚嚇尖叫跑回學校，校方報警後，麻豆分局員警四出查訪，發現30歲林姓男子涉案，當晚就找到人。

林姓男子沒有前科，未婚，坦承「露鳥」嚇女生，供稱當時不知為何會一時衝動，感到後悔，警方偵訊後依公然猥褻罪函送法辦。

曾文家商女學生表示，當天下午5點放學後留在校內，與同學一起研習功課，6點多離校走路前往車站搭公車回家，走到和平路時有一個男的騎機車停在前面，轉過身來突然拉下褲子露出下體，她嚇到尖叫，男子就騎機車離去。

女學跑回學校求助，教官陪同報案，麻豆警分局依女學生描述，調閱相關路口監視錄影畫面，發現穿著、體型、騎的電動機車特徵與涉嫌男子相符的，案發當時只有一人，依據車號當晚就查出林姓男子涉案，隨後帶回派出所偵訊。

露鳥驚嚇曾文家商女學生事件發生後，校方重視，特提醒學生離校時盡量不要自己一人，要找同學同行，減少危害機率。