小姐遭灌醉下半身全裸被丟包 求償250萬只獲賠25萬

桃園李姓男子載1名喝茫的酒店小姐回家，卻趁對方無力反抗，伸手撫摸、嘴巴舔吻對方下體，甚至還脫掉她褲子、內褲，得手後就將她丟包，小姐下半身赤裸倒在偏僻路邊被巡邏警發現才曝光，法院依乘機猥褻罪判李有期徒刑8月，民事部分判李得賠償小姐25元精神撫慰金，可上訴。

檢警調查，2016年2月11呂姓男子到酒店消費帶這名小姐出場，後來李男打電話來約喝春酒，並開車載呂、小姐一同到附近餐廳用餐，結束後先送呂回家，但李見後座的小姐喝到爛醉，竟伸出狼爪撫摸、親吻她下體，小姐醒來後下班身赤裸被丟在馬路邊。

刑事部分，法院以李男趁小姐酒醉不能抗拒伸手、嘴舔下體，惡性非輕，考量他坦承願意和解，依乘機猥褻罪判他有期徒刑8月。

小姐並提起附帶民事求償，主張當天喝醉慘遭李下手，直到隔天凌晨1點多醒來，驚覺自己下半身赤裸，倒在偏僻的馬路邊，李侵害她身體、貞操及性自主權，造成身心受創，向李男求償250萬元。

李男表示，他坦承有趁小姐喝醉時，脫掉她褲子、內褲猥褻，但否認有性交，且對方求償金額過高，他無力負擔。

法院查，小姐曾自述在餐廳完全醉倒，怎麼離開都不記得，醒來後警察說他下半身沒有穿並送她去醫院，對於為何會變成這樣，她完全沒有意識，喝醉過程也沒感覺到有人對她做什麼，另經醫院採驗，小姐下體也沒發現精子細胞，但有李男的DNA。

法院認為，僅能認定李男有接觸過小姐，但無證據顯示有性交，考量雙方不認識，李卻侵犯她性自主權，甚至將泥醉的小姐棄置在路旁，被他人發現時下半身赤裸，已造成她身心不可抹滅的陰影與傷害，判李應賠償小姐精神撫慰金25萬元。