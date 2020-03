飛機上撕破內褲性侵妙齡女 菲男竟瞎扯：她腳沒合起來

韓國在2018年曾有過一次針對偷拍文化的大型示威,現場不少人高舉「My life is not your porn!」標語,抗議韓國近年頻傳的偷拍案件。但即使歷經這場示威,2019年仍爆發了勝利與鄭俊英事件,這個事件牽連甚廣,從娛樂圈、商界到韓國政府與警方,甚至有社會重要人士牽涉其中,事件包括性侵、權勢性交、偷拍與利用這些手段控制受害者等行為。

2020-03-05 12:43