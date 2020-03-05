飛機上撕破內褲性侵妙齡女 菲男竟瞎扯：她腳沒合起來

1名菲律賓籍男子從美國搭機來台，見坐隔壁年輕女子竟性慾大發，朝她摸胸猥褻，甚至撕破內褲性侵，女子起初嚇到不敢反抗，待燈亮即向空服員求救，審理時菲男辯稱，沒違反她意願，還反問如果女子把腳合起來，他能得逞嗎？但法院不採信，依強制性交罪判他有期徒刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，菲男（39歲）在美國當地時間8月12日凌晨4、5點，即台北時間8月12日下午4、5點左右，搭乘1架長榮航空從美國西雅圖飛往桃園機場班機，他見坐隔壁女子年輕貌美，不顧對方拒絕，強行伸手摸她身體、胸部，甚至撕破女子的內褲性侵得逞，過程還不斷親吻她手、腿。

女子經醫院驗傷，報告指出她下體紅腫，另檢警也在她內褲、左大腿處採集到相關DNA，經檢驗確認和菲男相符，檢方偵結認定他犯嫌明確，依強制性交罪嫌起訴他。

審理時菲男矢口否認犯嫌，辯稱承認起訴事實，但女子沒有拒絕或不同意，也無立即求助，還說自己確實有朝她指侵，但若她不同意，並把腳合起來或是馬上大聲喊，自己有可能放進去嗎？

被害女子說，在飛機上有7個小時關燈，這段時間菲男就一直不停撫摸她，並環抱、親吻甚至性侵，但因為大家都在睡覺，她雖然很害怕卻不知該向誰求救，直到燈亮了她立刻去廁所，並向空服員告知。

機上的空服員證稱，當時見女子邊哭邊發抖，還說坐在旁邊的男子亂摸她，並用手比胸部示意，並稱「everywhere」，就立刻替她換位置。

法院考量，女子年僅20歲，且獨自1人搭機，在飛航睡眠期間突然遭人觸摸，驟然受到侵害，對於陌生環境又無熟識之人，一時驚恐未定，手足無措，直到找到安全位置才向空服員求救，行為並未悖於常情，且菲男辯詞空泛，不與採信。

法院審酌，菲男為逞一己私慾，強行對女子性交，嚴重傷害她身心，犯後態度不佳，依強制性交罪判他有期徒刑4年，刑之執行完畢，驅逐出境。