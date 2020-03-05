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菲律賓籍男子空中性侵 遭判處4年有期徒刑

中央社 / 桃園5日電

菲律賓籍男子肯尼斯去年在從美國飛台灣班機上，趁鄰座女子入睡伸出狼爪性侵得逞，遭航警局逮捕並依強制性交罪起訴，桃園地方法院審結判處4年有期徒刑，執行完畢後驅逐出境。

桃園地院今天表示，這起空中性侵事件，發生在去年8月12日下午由西雅圖飛台灣的班機上，40歲菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth）與鄰座美籍女子攀談後確認為獨自搭機，便利用熄燈時趁機伸出狼爪撫摸女子，見女子驚醒後不知所措，竟得寸進尺指侵得逞。

美籍女子受害後趁班機亮燈之際，起身向空服員求助並哭訴遭受性侵，而在班機落地桃園國際機場後，航警局也立即將肯尼斯逮捕送辦。

檢警調查時，肯尼斯否認有強制性交行為，更辯稱雖有對女子伸手，但女子未拒絕或不同意，也未立即反映求助。

法官則認為，女子的指證並非無據，且大腿上檢體確實驗出肯尼斯的DNA，儘管女子事後沒有來台出庭指證，但法官仍依強制性交罪判處肯尼斯4年有期徒刑，並在執行完畢後驅逐出境。

尼斯 性侵 菲律賓

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