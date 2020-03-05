幫乾哥借車帶學妹去作陪 慾男吸笑氣一夜硬上少女3次

彭姓男子答應借車給簡姓少女，開條件要她「帶幾個會玩的女生來」，簡約了多名學妹到場，一共9名男女吸食笑氣，期間彭不顧1名少女拒絕、反抗，3度朝她硬上得逞，少女回家告訴母親才曝光，彭辯稱不知道這些女生年紀也否認性侵，但檢方根據多人證詞不採信，依加重強制性交起訴他。

檢警調查，彭男（19歲）去年10月10日得知簡女想替乾哥借車，認為有機可乘要求簡約女生一起來吸笑氣助興，隔天晚上9點多，一群人9名男女到場，各自在不同樓層多個房間內吸笑氣、聊天。

彭見其中1名少女懞懂，竟拉她強吻、襲胸，甚至扯掉衣褲性侵，少女受害後逃至其他房間，但彭食髓知味，隔天凌晨又趁其他人外出，溜進少女房間打算硬上，對方不斷搖頭、夾緊雙腳仍遭害，到了早上彭甚至說「趁他上班前再來一次」，3度朝少女性侵得逞。

被害少女回家後跟母親訴說經過並報案，警方報請檢察官指揮傳訊彭到庭，以他嫌疑重大向法院聲請羈押獲准；且少女指證歷歷，還說回家後覺得很噁心，有一直刷牙、漱口及洗澡。

檢方訊時，彭男雖坦承有一起吸笑氣，但辯稱不知道這些在場女生的年紀，也否認有獨處、發生性行為，還說是簡女把這些少女帶出來，卻沒跟她們家人講，所以才要把事情推到他身上。

簡女則說，在唱歌場合認識彭，為了要替自己乾哥借車才找上他，當天彭本來說晚上可以來牽車，事後又傳訊要求她「帶幾個會玩的女生」過去，後來這一票學妹聽說她要去吸笑氣，才要求說想一同前往。

檢方並傳喚多名當天在場男女，有人表示彭一直說少女很可愛、想接近她，後來見少女哭著跑回來，說彭男脫她衣服等語，另有相關對話紀錄、現場圖佐證，認定彭犯嫌明確，偵結依3個加重強制性交罪嫌起訴他。