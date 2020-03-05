人妻傳「下次可以不要玩屁股嗎？」 小王雖否認仍判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
張姓貨運司機兩年前帶女子小美到摩鐵嘿咻，經她的丈夫阿雄提告，張否認與小美發生性關係，法官不採信，依妨害家庭罪將他判刑3月，得易科罰金。可上訴二審。圖／本報資料照
張姓貨運司機兩年前帶女子小美到摩鐵嘿咻，經她的丈夫阿雄提告，張否認與小美發生性關係，法官不採信，依妨害家庭罪將他判刑3月，得易科罰金。可上訴二審。圖／本報資料照

張姓貨運司機兩年前帶女子小美（化名）到摩鐵嘿咻，經她的丈夫阿雄（化名）發現妻子與張的通訊軟體對話，小美傳「下次可以不要玩……屁股嗎？」給張，張回稱「以後也不會了，怕你不舒服」，小美再傳「便便都不敢了」，阿雄氣得提告，張否認與小美發生性關係，法官不採信，依妨害家庭罪將他判刑3月，得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，張男明知小美為阿雄的妻子，屬有配偶的人，仍於2018年7月24日下午，在中市某汽車旅館房間，與小美發生性行為，至同年8 月18日，阿雄在住處發現妻子與張男於Instagram 通訊軟體中對話，追問妻子，始知戴綠帽，委請律師提告。

張男否認犯行，辯稱「我是自己一人獨自前往汽車旅館房間休息，並未與小美發生性行為」，並稱曾因手術，左腹部有明顯疤痕，如他與小美曾發生性交行為，小美焉有不知之理。

法官審理時，小美坦承與張發生性關你，且以張與小美通訊軟體Instagram 對話內容所示，小美同年7 月26日下午晚間傳送「下次可以不要玩……屁股嗎？」內容予張，張隨即答以「以後也不會了，怕你不舒服」，小美再回稱「便便都不敢了」，足證小美所述有與張發生性行為，可採信。

此外，張男左腹部雖有因手術而遺留疤痕，該疤痕並非明顯，且與膚色相近，小美並非長期與張男裸身相見，則小美不知張左腹部有疤痕之情，亦與常情不悖。

法官審酌，張男與小美至摩鐵為性交2 次、肛交1 次，破壞他人婚姻之圓滿，對阿雄的婚姻及家庭造成莫大傷害，予以判刑。

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